Sarnıç Gençlik'e sponsor desteği

Amatör Lig ekiplerinden Gaziemir Sarnıç Gençlik Spor'a Gaziemir'de faaliyet gösteren eğitim kurumlarından Elçin Tün Eğitim Kurumları, sponsor olarak destek sağladı.

Bu sezon şampiyonluk hedefleyen Gaziemir Sarnıç Gençlikspor'a Gaziemir'de ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim veren ve dersane sistemini okula taşıyan Elçin Tün Eğitim Kurumları, Amatör Spor Kulübü olan Gaziemir Sarnıç Gençlikspor'a sponsor desteği sağladı. TÜBİTAK destekli AR-GE okulu olan kurum, spora da destek sağlayıp geleceğin gençlerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Polat, “Destek için teşekkür ediyoruz”

Yapılan sponsorluk desteği sonrası konuşan Gaziemir Sarnıç Gençlikspor Genel Koordinatörü Nurhak Polat, “Tanıdığımız günden beri fırsatları hiçbir zaman kaçırmayan, her zaman farklı olan, eğitimde devrimler yapmayı başaran Elçin Hanım'a şimdi de spora destek verdiği için Gaziemir Sarnıç Spor Kulübü olarak çok teşekkür ederiz” dedi.

Tün, “Eğitim ve spor önceliğimiz oldu”

Gaziemir Sarnıç Gençlikspor'a destek olan Elçin Tün Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Elçin Tün ise, “Spora ve eğitime destek vermenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Gaziemir ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulübü Gaziemir Sarnıç Gençlikspor'a kurumumuz adına destek sağladık. Bu sezon hem genç oyunculara sportif anlamda eğitim sunmaları hem de sezon sonunda şampiyon olmalarını temenni ediyoruz” diye konuştu.