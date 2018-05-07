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07 Mayıs 2018 14:09

Satranç şampiyonları ödüllerini aldı

Torbalı Belediyesi tarafından 8.

Satranç şampiyonları ödüllerini aldı

07 Mayıs 2018 14:09

’si düzenlenen ve 400 öğrencinin katıldı Geleneksel Satranç Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu.



’si düzenlenen Geleneksel Satranç Turnuvası final müsabakalarıyla sona erdi. Beş kategoride 400’e yakın ilk, orta öğretim ve lise öğrencisinin katıldığı turnuva Torbalı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreniyle noktalandı. 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen turnuvanın başhakemliğini Gaziemir Belediyesi Satranç Kursları Koordinatörü Aydın Kara yaptı. Satranç turnuvasında dereceye girenler ödül ve kupalarını Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in eşi Arzu Görmez, başkan yardımcısı Yunus Değer, Torbalı Kültür Merkezi Müdürü Sıdıka Aksu, İzmir Satranç İl Temsilciliği Müdürü Mustafa Ulusoy ve Başhakem Aydın Kara’nın ellerinden aldılar. Dereceye girenlere sadece kupa ve madalya değil; bisiklet, kaykay ve tablet gibi hediyeler de verildi.



Başkan Görmez: “Özendiriyor ve destekliyoruz”


Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez; çocuk ve gençleri sadece bedensel anlamda değil zihinsel anlamda da geleceğe hazırlamak gerektiğini ifade ederek, “Satranç; mantıklı düşünmeyi, doğru karar vermeyi, strateji geliştirmeyi ve taktik uygulamayı gerektiren bir oyun. Sadece bir oyun değil hayatın kendisine de çok benzeyen bir aktivite. Bu tür organizasyonlara büyük önem veriyoruz ve olabildiğince çok çocuğumuza ve gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Bu turnuvamıza da katılım oldukça yoğundu. Çocuk ve gençlerimizi bu tür faydalı aktivitelere özendiriyor ve onları destekliyoruz” dedi.




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