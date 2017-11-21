Satranç tutkunları Ata için bir arada

yılında çeşitli etkinliklerle anan Karşıyaka Belediyesi; Atatürkçü Düşünce Derneği ve Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği ile Ata’ya Saygı Satranç Turnuvası düzenledi. Görme engelli sporcuların satranç tutkusu da dikkat çekti.

Karşıyaka Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi ve Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği’nin bu yıl 4. kez düzenlediği Ata’ya Saygı Satranç Turnuvası’na, başta İzmir olmak üzere Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Denizli, Düzce, Diyarbakır, Eskişehir, Isparta, Karaman, Konya, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Sinop, Trabzon, Yalova, Çanakkale ve İstanbul gibi 24 farklı ilden 420 sporcu katıldı.

Engel tanımadılar

Turnuvada 2 görme engelli sporcu ve 4 uluslararası unvanlı sporcu da mücadele etti. Turnuva, Uluslararası Hakem Melih Çiçek başhakemliğinde 16 TSF Hakemi ile yönetildi. Turnuvaya katılanlar 4 farklı kategoride mücadele etti. Dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

“Her işimizde Atatürk’ü rehber ediniyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Satranç Turnuvası, yarışmadan öte, Atatürk’e bağlılığımızı, akıl ve bilimden yana yaşam biçimimizi ortaya koyduğumuz bir organizasyon oldu. Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi ve Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği’ni, bu çabalarından dolayı kutluyorum. Yaptığımız tüm çalışmalarda, halkın en iyi şekilde faydalanabileceği hizmetleri üretiyoruz. Ve her işimizde Atatürk’ün sözlerini rehber ediniyoruz” dedi.