Satrancın genç ustaları Balçova’da buluştu

Turnuvada dereceye giren yarışmacılara ödülleri Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Mustafa Ulusoy, belediye meclis üyeleri ve turnuva başhakemi Aydın Kara tarafından verdi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Balçova Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İlçe Temsilciliği tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen Balçova 19 Mayıs Ulusal Satranç Turnuvası tamamlandı. Balçova Spor Tesislerinde gerçekleştirilen ve İzmir, Aydın, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, Denizli illerinden toplam 206 yarışmacının katıldığı turnuva büyük bir mücadeleye sahne oldu. 6-15 yaş arasında çocukların 4 farklı kategoride yarıştığı turnuva sonunda dereceye giren yarışmacılara kupa ve madalyaların yanı sıra bisiklet, satranç saati, satranç takımı hediye edildi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren yarışmacılara meclis üyeleri ve Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Mustafa Ulusoy ile birlikte ödüllerini ve madalyalarını veren Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, turnuvaya çocuklarını getiren ailelere yaptığı konuşmada, “Ülkemizin değerleri, kazanımları üzerine içerden ve dışardan çok büyük oyunlar oynanıyor. Biz bu oyunları bertaraf edemedik. Ama çocuklarımız satranç oynayarak, doğru düşünmeyi, analiz ve hamle yapmayı öğrenecek. Onlar, ülkemizin üzerine oynan oyunları bozarak, cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacak. Biz onlara sonuna kadar destek vereceğiz, sizlere de çocuklarınızı bu turnuvaya getirdiğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.