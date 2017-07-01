Satrançta İzmir’in gururu oldu

Milli Takımımızın en genç üyesi Yaşar Üniversitesi öğrencisi Vahap Şanal, bu başarının bir parçası olarak ve aldığı başarılı sonuçlarla İzmir’in gururu oldu.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından Rusya’nın Khanty-Mansiysk kentinde gerçekleştirilen 2017 Dünya Satranç Takımlar Şampiyonasında büyük ustalar Dragan Solak, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve Batuhan Daştan’tan oluşan Türk Milli Takımı, ABD ve Ukrayna gibi satranç devlerini geride bırakarak 10 puanla 5’inci oldu. Çin’in şampiyon olduğu Dünya Satranç Takımlar Şampiyonası, 9 tur boyunca müthiş bir zirve yarışına sahne olurken, ev sahibi Rusya ikinci, Polonya üçüncü, Hindistan ise 4’üncü oldu. Türkiye, şampiyonada Norveç, Polonya ve Mısır müsabakalarında galip gelirken satrançta ekol ülkeler Rusya, Ukrayna, Hindistan ve Çin’le ise berabere kaldı. Milliler, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile turnuvayı tamamladı. Dev turnuvada antrenörleri Büyükusta Michal Krasenkow kaptanlığında sergiledikleri başarılı performans ile Türk satranç tarihinin en büyük başarısına imza atarak dünyanın en iyi 5 takımı arasında yer alan Türkiye A Milli Satranç Takımı, şampiyonanın da en çok konuşulan takımı oldu.

Yaşar Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisi İzmirli Vahap Şanal, milli takımımızın en genç üyesi olarak mücadele ederek tarihimizin en başarılı sonucunun alınmasında pay sahibi oldu. Genç yaşta büyük başarılara imza atan, 14 yaşında ’Uluslararası Usta’ olan, bir yıl önce de ’Büyük Usta’ unvanını alan Vahap Şanal, Türkiye adına bu unvanlara en erken yaşta ulaşan satranççı olmuştu. Bugüne kadar dünya şampiyonluğundan Türkiye şampiyonluklarına kadar birçok derecesi bulunan Şanal, yeni seçildiği A Milli Takımda da başarılı sonuçlar alan ekibin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Vahap Şanal, “Böylesi büyük bir turnuvada Milli Takımın bir parçası olmak benim için büyük bir gurur. Dünyanın satrançta en güçlü takımlarıyla karşılaştık, takım olarak çok iyi mücadele ettik ve hep bir arada hareket ederek bu dereceye ulaştık. Dünyanın en güçlü 5 takımı arasında yer almayı başardık, ancak hedefimiz gelecek yıllarda daha da yukarılarda olmak” diye konuştu.