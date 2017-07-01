Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 11:09

Satrançta İzmir’in gururu oldu

Türkiye A Milli Satranç Takımı, ’Satrancın Dünya Kupası’ olarak kabul edilen 2017 Dünya Satranç Takımlar Şampiyonasında 5’inci olarak Türk satranç tarihinin en büyük başarısına imza attı.

Satrançta İzmir’in gururu oldu

01 Temmuz 2017 11:09

Milli Takımımızın en genç üyesi Yaşar Üniversitesi öğrencisi Vahap Şanal, bu başarının bir parçası olarak ve aldığı başarılı sonuçlarla İzmir’in gururu oldu.


Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından Rusya’nın Khanty-Mansiysk kentinde gerçekleştirilen 2017 Dünya Satranç Takımlar Şampiyonasında büyük ustalar Dragan Solak, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve Batuhan Daştan’tan oluşan Türk Milli Takımı, ABD ve Ukrayna gibi satranç devlerini geride bırakarak 10 puanla 5’inci oldu. Çin’in şampiyon olduğu Dünya Satranç Takımlar Şampiyonası, 9 tur boyunca müthiş bir zirve yarışına sahne olurken, ev sahibi Rusya ikinci, Polonya üçüncü, Hindistan ise 4’üncü oldu. Türkiye, şampiyonada Norveç, Polonya ve Mısır müsabakalarında galip gelirken satrançta ekol ülkeler Rusya, Ukrayna, Hindistan ve Çin’le ise berabere kaldı. Milliler, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile turnuvayı tamamladı. Dev turnuvada antrenörleri Büyükusta Michal Krasenkow kaptanlığında sergiledikleri başarılı performans ile Türk satranç tarihinin en büyük başarısına imza atarak dünyanın en iyi 5 takımı arasında yer alan Türkiye A Milli Satranç Takımı, şampiyonanın da en çok konuşulan takımı oldu.


Yaşar Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisi İzmirli Vahap Şanal, milli takımımızın en genç üyesi olarak mücadele ederek tarihimizin en başarılı sonucunun alınmasında pay sahibi oldu. Genç yaşta büyük başarılara imza atan, 14 yaşında ’Uluslararası Usta’ olan, bir yıl önce de ’Büyük Usta’ unvanını alan Vahap Şanal, Türkiye adına bu unvanlara en erken yaşta ulaşan satranççı olmuştu. Bugüne kadar dünya şampiyonluğundan Türkiye şampiyonluklarına kadar birçok derecesi bulunan Şanal, yeni seçildiği A Milli Takımda da başarılı sonuçlar alan ekibin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Vahap Şanal, “Böylesi büyük bir turnuvada Milli Takımın bir parçası olmak benim için büyük bir gurur. Dünyanın satrançta en güçlü takımlarıyla karşılaştık, takım olarak çok iyi mücadele ettik ve hep bir arada hareket ederek bu dereceye ulaştık. Dünyanın en güçlü 5 takımı arasında yer almayı başardık, ancak hedefimiz gelecek yıllarda daha da yukarılarda olmak” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!