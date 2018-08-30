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30 Ağustos 2018 15:49

Savaş gemileri halkın ziyaretine açıldı

İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü etkinlikleri kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı milli imkanlarla yapılan TCG Büyükada ve TCG Sancaktar savaş gemileri halkın ziyaretine açıldı.

Savaş gemileri halkın ziyaretine açıldı

30 Ağustos 2018 15:49


Genelkurmay Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü kutlama etkinlikleri kapsamında askeri gemileri vatandaşların ziyaretine açtı. Çeşitli illerde yapılan etkinliklerde İzmir’de de milli imkanlarla yapılan TCG Büyükada ve TCG Sancaktar gemileri halka açıldı.


İzmir Alsancak Limanında demirli, yerli ve milli imkanlarla üretilen TCG Büyükada ve TCG Sancaktar gemilerini gezen vatandaşlar, gezi boyunca savaş gemileri hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu. Askeri personel sorulan soruları yanıtlarken, seyrüsefer cihazları hakkında da bilgiler verdi. Küçük yaştaki çocuklar etkinliğe büyük ilgi gösterdi.


Ziyaretçiler, çoğu zaman filmlerde gördükleri savaş gemilerini gezme fırsatını sundukları için yetkililere teşekkür etti. Yerli yapım savaş gemilerinden çok etkilendiklerini belirten vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.




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