Savaştan kaçıp okullu oldu

Suriye’nin Halep şehrinden kaçıp gelen ve burada eğitim alan Gülcan Ubeyd de diploma sevinci yaşadı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında açılan okuma yazma kurslarına İzmir’den vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan bin 401 kursa toplamda 11 bin 709 okuma yazma bilmeyen vatandaş başvurdu.

Kadınların sayısı daha fazla

10 bin 75 kursiyerin bayan, bin 634 kursiyerin ise erkek olduğu bilgisini veren İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, İzmir’de okuma yazma bilmeyen kişi sayısının nüfusa oranının TÜİK verilerine göre 1,66 olduğunu da belittiler.

Bornova halkının yoğun katılım gösterdiği okuryazarlık seferberliği kapsamında, 80 saatlik yoğunlaştırılmış okuma yazma kurslarını başarıyla tamamlayan 729 kişiye 6 Haziran ‘da Bornova Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Bu kapsamda Bornova Halk Eğitimi Merkezi’nin düzenlediği programa İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Kemalpaşa Kaymakamı Bornova Kaymakam Vekili Kemal Kızılkaya ,İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün ,Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşen tören yoğun ilgi gördü.

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sertifika törenine katılan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okuma yazma bilmeyen kişilerde kadınların erkeklere oranla daha fazla olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanlığımız himayesinde başlatılan kampanya ile birçok vatandaşımız okuma yazma öğrendi. İzmir’de özellikle kadın vatandaşlarımızın çoğunlukla okuma yazma bilmediklerini görüyoruz. Hayat şatlarının getirmiş olduğu sıkıntılardan dolayı okula gidemeyen birçok vatandaşımız açılmış olan kurslara katılarak belgelerini almaya hak kazandılar. Açılan kurslarda öyle ilginç hikayelere şahit olduk ki... Memleketimizde kadınlara söz hakkı verildiğinde neleri başarabildiklerini okuma yazma kurslarında bizzat görmüş olduk. Tarlada çalışırken okuma yazma öğrenenden, 102 yaşındaki babasına bakıp aynı anda okuma yazma öğrenen, 23 torundan sonra ben okuyacağım diyen eli öpülesi annelerimizi kutluyorum” dedi.

Hedef herkesin okur yazar olması

Yahşi ayrıca, “Ülkelerin kalkınmasında eğitimin büyük önemi bulunmaktadır. Bu kapsamda örgün ve yaygın eğitimin önemi büyüktür. Seferberlik ile beraber ilimizde büyük mesafeler kat ettik. Biz İzmir’de yaşayan istinasız herkesin okur-yazar olmasını hedefliyoruz. Böyle bir seferberlik başlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’ ye çok teşekkür ederiz. Bu kapsamda okuma yazma bilmeyen herkesi Halk Eğitimi Merkezlerine ya da okullara bekliyoruz. Sertifika almaya hak kazanan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Halep’ten geldi okuma yazma öğrendi

Okuma yazma bilmediği için yaşadığı zorlukları anlatan Gülcan Ubeyd, “Suriye Halep Silsile köyünden savaştan kaçıp Türkiye’ye geldiğimde Türkçe konuşmayı da okuyup yazmayı da bilmiyordum. Bunun zorluklarını çok yaşadım. Şimdi Allah razı olsun öğrendim. Hayatımdan çok memnunum. Öğretmenlerimiz çok iyi bize çok güzel öğrettiler. Bize böyle bir fırsat verdiği için başta Cumhurbaşkanımıza ve eşleri hanımefendiye sonra da öğretmenlerimize çok teşekkür ederim." dedi.

Köyünde okul olmadığı için okuma yazma öğrenemeyen altmışaltı yaşındaki Hatice Coşgun’un okuma yazma öğrendikten sonra okuduğu "Yurdum" şiiri katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı.

Şehit öğretmeni için okuma yazma öğrendi

Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende sertifika alan Yazgül Kara ise, öğretmenin teröristler tarafından öldürüldüğü için okuma yazma öğrenemediğini söyleyerek, “Öğretmenimiz okulumuza yapılan saldırıda bizi korurken şehir oldu. Bizler terör yüzünden okula gidemedik. Sertifikamı öğrencilerini korurken şehit olan öğretmenimiz için alıyorum” dedi.