Sebastian sahil bandına renkli asfalt

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sebastian Laguna Caddesi’nde sürdürdüğü düzenlemeler çerçevesinde yolun yaklaşık 300 metrelik kısmını renkli desenli asfalt ile kapladı. Çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmalarının da son sürat devam ettiği cadde yeni görünümüyle vatandaşlardan tam not aldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında ilk olarak caddeye sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Bordür taşları da yenilenen caddenin üzerine sıfır asfalt döküldükten sonra desenli çelik kalıplar, sıkıştırılmış sıcak asfaltın üzerine özel iş makineleri yardımıyla bastırıldı. Kırmızıya boyanan yolda balıksırtı, gül motifi ve kilit taş motifleri uygulandı.

Renkli desenli asfalt, estetik görünümünün yanı sıra kilit parke taşına nazaran daha dayanıklı ve ekonomik olma özelliği ile biliniyor. Güzelliğini yıllarca muhafaza edebilen renkli desenli asfaltta çökme ve kabarma gibi olumsuzluklar görülmüyor. Üzerindeki özel boyası sayesinde asfaltın dayanıklılığını üç kat arttırıyor.