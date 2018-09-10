Seferihisar bayrama hazır

Seferihisar'ın kurtuluşunun 96. yılı 11 Eylül Salı günü büyük bir coşkuyla kutlanacak. Gecenin finalinde stadyumda gerçekleşecek Mazhar Fuat Özkan konseriyle coşku doruğa çıkacak.

Seferihisar'ın kurtuluşunun 96. yılı kutlamaları kapsamında saat 10.00'da Çağan Irmak Salonu'nda Fevziye Hepkon Yüksekokulu ve Seferihisar Belediyesi ortaklığıyla “Bilimsel Yönüyle Seferihisarımız” konulu konferans düzenlenecek. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Turgay Bucak'ın yapacağı konferansta konuşmacı olarak Prof. Dr. Gamze Saner, Prof. Dr. Gözde Emekli, Doç. Dr. Mehmet Emre Güler, Doç. Dr. Ali Ekber Gülersoy yer alacak. Saat 13.00'te çarşı merkezinde Atatürk anıtına çelenk sunumunda bulunularak resmi bayram töreni gerçekleştirilecek. Akşam Seferihisar Belediyesi tarafından hazırlanan bayram kutlaması, büyük bir coşkuya sahne olacak. İzzet Gül Stadyumu'nda Saat 20.00'de başlayacak bayram kutlamasında DJ Ersin'in performansı ve Türk Pop-Rock Müziği'nin efsane gurubu, şarkılarını milyonların ezbere bildiği Mazhar Fuat Özkan sahneye çıkacak. Tüm programlar halka açık ve ücretsiz olacak.