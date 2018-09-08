Seferihisar Belediyesi iklim için ses verdi

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer öncülüğünde ekiplere bölünen belediye çalışanları, vatandaşların da desteğiyle ilçenin tüm sokaklarını temizledi. Başkan Soyer, “Bir hayalimiz var, tüm Seferihisar’ın enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmek istiyoruz” dedi.

Tüm dünyayı esir alan küresel bir krize dönüşen ilkim değişikliğine karşı yerel yönetimleri harekete geçmeye çağırmak hedefiyle tüm dünyayla eş zamanlı başlatılan Rise For Climate isimli küresel iklim hareketine, 350turkiye ortaklığıyla Seferihisar Belediyesi de destek verdi. Etkinlik, sabah 08.30’da Seferihisar Belediyesi önünden başladı. Belediye çalışanları 18 ayrı ekibe bölünerek, mahallelerde temizlik çalışması yaptı. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de temizlik çalışmalarına katılırken, belediye ekiplerine Seferihisar Çocuk Belediyesi, Seferihisar Kent Konseyi ve vatandaşlar da destek verdi. Ayrıca Ürkmez Mahallesinde de etkinlik eş zamanlı düzenlendi. Ürkmez’de de üç ayrı ekip mahallelerde temizlik yaptı.

"Aslında meseleyi çözmek o kadar da zor değil"

Etkinlik sonunda açıklamalar yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Son yıllarda iklim değişikliği, küresel ısınma gibi süslü lafları sıkça duyuyoruz. Aslında mesele süslü laflarla anlatmaya gerek duyulmayacak kadar basit. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kent içinde kullanmak, suyu, elektriği daha tasarruflu kullanmak, çöpleri ayrıştırarak toplamak, temiz bir kent oluşturmaya çalışmak gibi maddeleri üst üste koyduğunuz zaman aslında iklim değişikliği için çok önemli adımlar atmış oluyorsunuz” dedi.

"Bu mücadelenin öncüsü yerel yönetimler olmalı"

Paris’te düzenlenen İklim Zirvesi’ne yerel yönetimlerin davet edilmesinin önemini vurgulayan Başkan Soyer, “Paris’te 2015 Aralık’ta toplanan İklim Zirvesi’yle 190 ülkenin başkanları, cumhurbaşkanları, başbakanları bir araya geldi. İlk defa böyle büyük bir zirveye belediye başkanlarını da davet ettiler. Bu şunu gösteriyor; böylesine büyük küresel sorunlar, ancak yerelde çözüm üretilmesi gereken meselelerdir. Devle başkanları ve hükümetlerin alacağı kararlarla iklim değişikliğiyle mücadele edemezsiniz. O şehirde yaşayan kadınların, çocukların her bir bireyin inanarak destek vermesi gereken bir mücadeleyle başarılabilir ve bu da ancak yerel yönetimlerle sağlanabilir” diye konuştu.

"Bir hayalimiz var gerçekleşmesi imkansız değil"

Seferihisar’da devam eden yenilenebilir enerji kullanımıyla ilgili çalışmalarını da anlatan Başkan Soyer, şöyle devam etti: "Biz bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve Seferihisar Belediyesi olarak bu mücadeleye destek olmanın yollarını arıyoruz. Bir hayalimiz var; Seferihisar’ın tükettiği enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmek. Yani güneşten, rüzgardan hatta deniz dalgasından bu enerjiyi üretmek istiyoruz. Bu hayal imkansız değil, gerçekleşeceğini bildiğimiz bir hayal ve biz yavaş yavaş oraya doğru yol alıyoruz. Bu noktada enerji kooperatifimizi kurduk. Biz bunu büyük şirketlerin gelip yapması yerine bu güneş altında yaşayan Seferihisarlıların bir araya gelerek yapmasını istiyoruz. BU nedenle kooperatif kurduk ve üye kayıtları almaya başladık. En kısa zamanda da temiz enerji üretimine başlayacağız. Gün gelecek bütün Seferihisarlılar bu kooperatife üye olacak ve gereken tüm enerjiyi yenilenebilir enerjiden üreteceğiz. Seferihisar artık Türkiye’nin cazibe merkezi olmaya başladı. Çok sayıda göç alıyoruz, otellerimiz dolu ve çok sayıda her gün günübirlikçi misafirimizi ağılıyoruz. Bu da doğal olarak belediyemizin ürettiği hizmeti büyütmemizi gerektiriyor. Biz de bu noktada oluşan kirliliğe karşı bilinci artırmak istiyoruz. Bugün çocuklar da bizimle beraber. En büyük güvencemiz bu duyarlılık ve bilinçle yetişecek bu çocukların bugün ve geleceğe atacakları imza. Daha temiz bir dünya olacaksa bu çocuklarla olacak."

850 ayrı etkinlik düzenlendi

Yaklaşık üç saat süren temizlik çalışmasının ardından toplanan çöpler ilçe meydanında bir araya geldi. Temizlikte 219 çöp torbası ve yaklaşık 2 ton çöp toplandı. Ayrıca Ürkmez’de 100 çöp torbasıyla bir tona yakın çöp toplandı. Atıkların arasında en çok dikkat çeken ise sokaklara atılan sigara izmaritleri oldu. "İklim için Ses Ver" hareketi için 8 Ekim günü 95 ülkede 850’nin üzerinde etkinlik yapıldı. Ayrıca California’da 12-14 Eylül tarihlerinde Küresel İklim Zirvesi yapılacak.