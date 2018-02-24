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24 Şubat 2018 17:22

Seferihisar Belediyesinden Mehmetçiğe destek

Seferihisar’da şimdiye kadar ücretsiz yapılan tiyatro, söyleşi gibi etkinliklerde şehit ve gazi ailelerine yardım amaçlı bağış toplanarak, elde edilen gelir Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı”na bağışlanacak.

Seferihisar Belediyesinden Mehmetçiğe destek

24 Şubat 2018 17:22


Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gözümüz, kulağımız 35 gündür Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Afrin Harekatı’nda. Ülkemizin sınırlarını korumanın, teröre karşı verilen mücadelenin öneminin farkındayız ve kahraman Mehmetçiğimizin her daim yanındayız. Ne yazık ki böylesine kapsamlı bir operasyonda her gün canımızı yakan haberler alıyoruz. Her şehit ve gazi haberi içimizi parçalıyor. Bu durumda, Seferihisar Belediyesi olarak daha önce aldığımız bazı kararları gözden geçirme İhtiyacı duyduk. Seferihisar Belediyesi halkımızın sosyal ve sanatsal çalışmalardan mahrum kalmaması düşüncesiyle yılın 12 ayı kültürel etkinlikler düzenlemektedir. Sanatın bizleri birbirimize bağlayan, zenginleştiren, donatan, moral ve motivasyon sağlayan birlik ve beraberliğimizi arttıran en önemli etkenlerin başında geldiğini düşünüyoruz. Ancak, aldığımız şehit haberlerinin acısı bu düşüncenin heyecanını söndürüyor. Bu nedenle yaptığımız değerlendirme sonrasında, kültürel etkinliklerimizin içerisinde yer alan bazı konser programlarını iptal etme kararı aldık. Bunlar dışında kalan tiyatro, söyleşi gibi etkinliklerimizi ise planladığımız şekilde sürdüreceğiz” dedi.



Bağışlar Mehmetçiğe gidecek


Devam edecek etkinliklerle ilgili yeni bir uygulama başlattıklarını belirten Başkan Soyer, “Biliyorsunuz etkinliklerimizi ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Bundan böyle bu etkinliklerde “Şehit ve Gazi ailelerine” yardım amaçlı bağış toplayacağız. Herhangi bir rakam belirlemiyoruz. Gönlünüzden ne koparsa “Şehit ve Gazi Yakınları” yararına yapacağınız bağışın makbuzu, giriş biletiniz olacak. Toplanan yardım miktarları “TSK Mehmetçik Vakfı”na bağışlanacaktır. Böylece, şehit ve gazi yakınlarına hep birlikte destek vereceğiz. Bu uygulamanın ne kadar devam edeceğini, operasyonun durumu ve Seferihisarlıların göstereceği duyarlılık belirleyecek” ifadelerini kullandı.




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