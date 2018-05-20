Seferihisar’a Atatürk Parkı

19 Mayıs’ta yapılan açılışta konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, parkın adının Seferihisar Belediye Meclisi’nde onaylanmasıyla beraber “Atatürk Parkı” olacağının müjdesini verdi.

Seferihisar ilçe merkezinde artık ihtiyaçları karşılamayan kültür merkezi, geçen aylarda yıkılmıştı. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, çok katlı bir bina yapılması planlanan alana, “Çarşıya nefes aldırmak istiyoruz” diyerek park yapılacağını açıklamıştı. Parkın yapımı tamamlandı, 700 metrekare alanda yer alan park, Seferihisar Belediyesi ve Sığacık’ta otel yatırımı yapan Hiddenbay Teos İnvestor ortaklığıyla yapıldı.

Mis kokulu yemyeşil bir park

Parkın içerisine 200 yaşında bir zeytin ağacı taşındı, fırça çalıları, iki çınar, altı ıhlamur, altı mercan, dört jakaranda, 10 akasya, bir özel tropikal ağaç olan Delonix Regia, yol boyunca oya ve tespih, üç narenciye, iki dut ağacı dikildi ve çalı grupları eklendi. Parkın sulaması parkın içerisinde bulunan 13 metrelik doğal kuyudan yapılacak. Kuyunun üzerine ise Errahman Kuyusu’nun taşı getirildi. Tarihi taşın, burada daha iyi korunabilmesi için taşındığı açıklandı. Parkın açılışı Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye meclis üyeleri ve Hiddenbay Teos’un yatırımcılarından Sean Edward Galleymore ve tesis yöneticisi Marie Louise Ergin ve çok sayıda vatandaş tarafından yapıldı.

Bugün Atatürk’ün tünelin ucundaki işiği gösterdiği gündür

Açılışta konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer şunları söyledi: “Bugün 19 Mayıs. Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan 99 sene önce, bu memleket en karanlık günlerini yaşarken, tünelin ucundaki ışığı gösterip kurtuluş umudunu ateşlediği gündür. 19 Mayıs bu nedenle çok önemlidir. Ulu önder, bir çocuklara bir de gençlere bayram hediye ederek ne kadar vizyoner, ne kadar engin bir görüşe sahip olduğunun göstermiştir. Biz de bu parkı çocuklara ve gençlere emanet ediyoruz."

"Hidden Bay’a çok teşekkür ediyoruz"

Parkın yapımını ilçede yatırım yapan Hiddenbay Teos’un üstlendiğini hatırlatan Soyer, "Yatırımcıları ve yöneticileri de burada. Onlara çok teşekkür ediyorum. Verdikleri unutulmaz desteğe minnettarım. Onlar Seferihisar’a on milyonlarca dolarlık yatırım yaptılar ama kendi tesislerinden önce bu parkı açmak nasip oldu. Bu erdemli davranışın Seferihisar’da ticaret yapan herkese örnek olmasını diliyorum. Unutulmamalıdır ki, hepimiz bu topraklara borçluyuz. Kazandığımız her kuruşta içinde yaşadığımız kentin, ikliminin, tarihinin, marka değerinin payı vardır" dedi.

"Buradan gelecek parayı elimizin tersiyle ittik"

Park hakkında bilgi veren Başkan Soyer, "Burada biliyorsunuz eski bir kültür merkezi vardı ve artık faaliyetlerini gerçekleştiremez hale gelmiş, çok eski bir binaydı. O binayı yıktık. Onun yerine de buraya 5 katlı bir bina yapma imkanımız vardı. Belediyenin böyle bir 5 katlı binası olursa ne kadar çok gelir elde edeceğimiz yönünde görüşler ileri sürüldü. Ama meclis üyesi arkadaşlarım ve belediye çalışanlarımızla beraber aldığımız kararla böyle bir bina yapmamayı tercih ettik. Seferihisar’ın merkezinde nefes alınacak bir park olmasının çok daha değerli olduğuna karar verdik. İnsanlarımızın, çocuklarımızın bu parkta vakit geçirmesini daha fazla önemsedik. O nedenle kazanacağımız o parayı elimizin tersiyle ittik. Bununla da gurur duyuyorum" diye konuştu. Programın sonunda açılışa katılanlara papatya fidesi dağıtıldı.