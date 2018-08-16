Seferihisar’da bayram gibi sünnet şöleni

Sünnet Şöleni’nde 41 çocuk erkekliğe adım attı.

Seferihisar ilçesinde, belediyenin sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında 3. kez 41 çocuk için Sünnet Şöleni gerçekleştirildi. Çocukların sünnetleri Etik Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Üroloji Kliniğinde yapıldı, sünnet kıyafetleri de bir işletme tarafından karşılandı. Çocuk Belediyesi’nde düzenlenen Sünnet Şöleni okutulan mevlitle başladı. Şölene katılanlara; tavuklu pilav, lokma, patlamış mısır, kağıt helva, macun ve şerbet ikramları yapıldı. Programda Komedi Dans Üçlüsü, Grup Şamata ve Ecehan Alkan sahne aldı.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer sünnet olan çocuklara birer çeyrek altın taktı. Gecede bir konuşma yapan Başkan Soyer, "Bugün burada çok güzel birlik, beraberlik, dayanışma örneği veriyoruz. Çocuklarınızı bize emanet ettiğiniz ve bunu bayram havasında kutlamamıza vesile olduğunuz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Onların sünnetlerini yaptırıyoruz. İnşallah düğünlerini, damatlıklarını, çoluğa çocuğa karıştıklarını da hep beraber görürüz. Üçüncü kez yaptığımız bu şölen inşallah geleneğe dönüşür, Seferihisar’da daha çok çocukla bu sünnetleri birlikte kutlarız" dedi.

Bayram gibi kutlanan Sünnet Şöleni gecenin ilerleyen saatlerine kadar büyük bir coşkuyla devam etti.