Seferihisar'da çocuklar muhtarlarını seçti

Seferihisar Belediyesi, Çocuk Belediyesinden sonra yine Türkiye'de ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan 'Çocuk Muhtarlar Programı'nı uygulamaya başladı.

8 yıldır bir 'Gölge Belediye' olarak çalışan Çocuk Belediyesi, yapılanmasını mahalle ve köylere uyarlayarak çalışmalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla Seferihisar'a bağlı 18 mahallede çocuk muhtarlar seçildi. 18 çocuk muhtar ve 53 muhtarlık azası seçim ile belirlendi. 10 Kasım Cumartesi günü yapılacak Çocuk Belediye Başkanlığı ve Yönetim Kurulu seçimlerinden sonra çocuk muhtarlar aktif olarak çalışmalarına başlayacak.

Mahalle ve köylerde, çocukların kapalı oy vererek seçtikleri muhtarlar şu isimlerden oluştu:

"Beren Görgün-Turgut, Büşra Bodur-İhsaniye, Emine Hezer-Kavakdere, Gülben Akçil-Orhanlı, Melike Dikmen-Çamtepe, İrem Güzel-Gödence, Didem Girginer-Ulamış, Yağmur İçer-Turabiye, Zehra Sezer-Gölcük, Ecemsu Altın-Camikebir, Eymen Kuruca-Çolakibrahim Bey, Samer Erdinç Kuşçu-Düzce, Osman Üze-Hıdırlık, Ahmet Tuna Akçer-Sığacık, Yaren Eğridere-Beyler, Dicle Çapan-Tepecik, Murat Karayıldırım-Cumhuriyet, Doğan Altay-Atatürk."

Çocuk Belediyesi çalışmalarının devam ettiğini belirten Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çocuk Belediyesi bizleri çok mutlu ediyor. Daha çok çocuğu bu oluşuma dahil etmek, sorumluluk duygusu aşılamak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla muhtar seçimlerimizi gerçekleştirdik. Mahalle ve köylerde yaşayan yüzlerce çocuk sandığa giderek muhtarlarını seçti. Memleketimizde demokrasinin kökleşmesine katkı vermesini diliyorum” dedi.

Çocuk Muhtarlar Programının temel amaçlarını da anlatan Başkan Soyer, “Çocukların birlikte çalışma ve farklı fikirlere saygı becerilerinin gelişmesi, çevre konusunda duyarlılıklarının artması, yaşadıkları yere sahip çıkma bilincinin oluşması ve yapacakları çalışmalarla öz güvenlerinin artması en temel hedeflerimiz. Muhtarların mahalle ve köylere çocuk gözüyle bakmasını, çocuk haklarını göz önünde bulunduran uygulamalar gerçekleştirmesini, mahalle sakinlerinin çocuk haklarına özen göstermesini ve çocukların yerel yönetimlere aktif katılımlarının sağlanmasını arzu ediyoruz. 10 Kasım Cumartesi günü yeni Çocuk Belediye Başkanımızı yine çocuklar seçecek. Çocuk Belediyesi yeni dönemde çocuk muhtarlar ve azalarıyla birlikte çalışacaklar” diye konuştu.