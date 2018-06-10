Seferihisar’da lavanta rüzgarı

Belediye, lavanta bahçesinin hasadını büyük bir pazar ile kutladı.

Seferihisar Turgut köyünde “Lavanta Pazarı” adı altında festival düzenlendi. Seferihisar Belediyesinin 2015 yılında üreticilere katma değeri yüksek, alternatif bir ürün olarak sunduğu lavantaların üçüncü hasadı bu pazarda gerçekleşti. Gün boyu açılan üretici pazarlarında satılan lavanta ve yan ürünleriyle, yöresel yiyecekler, Seferihisar’da bulunan sanat derneklerinin açtığı stantlar şenliğe gelenlerin ilgi odağı oldu. Pazarda lavanta yağı damıtılması, lavanta sabunu yapımı ve lavanta bahçesinde hasat etkinlikleri yapıldı. Lavanta hasadı büyük bir katılımla gerçekleşirken, köyün sokaklarına lavanta suyu sıkıldı. Bahçede hasada katılan vatandaşlar mis kokulu lavantalar içerisinde bol bol fotoğraf çektirerek lavanta topladı. Gün boyu sahne alan sanatçılar, halk müziğinden, klasik müziğe, bandodan dansa çok çeşitli konserler sundu.

"Başka bir tarım mümkün"

Başkan Soyer yaptığı açış konuşmasında şunları söyledi: "Değerli dostlar gerçekten Türkiye’de başka bir tarım mümkün. Çünkü bize çocukluğumuzda öğretildi. Biz ekonomisi kendi kendine yeten dünyadaki yedi ülkeden biriydik, biz dünyanın tahıl ambarıydık. Peki oldu da biz yeşil mercimeği, samanı, gübreyi, hayvanı ithal eder hale geldik? Bilmediğimiz büyük kuraklıklar, büyük afetler mi yaşandı, dereler mi kurudu ne oldu. Yanlış politikalar sonucu bu hale geldik ama bu bir kader değil, bu değişmesi mümkün bir hikâye ve biz de onu değiştirmeye Seferihisar’dan başladık. Çünkü biliyoruz ki, gökyüzünde güneş, yer altında su kaynaklarımız ve olağanüstü güzel iklimimiz var oldukça yaşadıklarımız bir kader değildir ve başka bir tarım mümkündür.”

En fazla göçü Turgut köyü alıyor

Turgut köyünün göç aldığını vurgulayan Başkan Soyer, "Biz bununla iftihar ediyoruz. Çünkü değerli dostlar eğer köyden kente göç devam ederse köylü de yoksullaşıyor, kentlide yoksullaşıyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Onun için lavantayı dikiyoruz, mandalinanın kurusunu yapıyoruz, onun için Karakılçık buğdayından ekmek yapıyoruz ve buna devam ediyoruz. Biz üretime teşvik edeceğimiz açılışlar yapacağız. Üretimi artıracağız, köylümüzün toprağında üretmesini, hayatını bu üretimle sürdürmesini mümkün kılmaya devam edeceğiz. Varlığınız köylümüze umut oldu. Bizi yalnız bırakmayın Turgut köyüne daha çok gelin, onların yaşamasına, topraklarındaki üretimi sürdürmesine destek verin" dedi. Festival, 2 bin kişilik iftar sofrası ve iftar programı ile tamamlandı.