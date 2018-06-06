Seferihisar’da plaj futbol sahasına Şenes Erzik’in adı verildi

Açılış törenine katılan Şenes Erzik, çok onurlandığını söyledi.

Seferihisar’da devam eden U16 Plaj Futbolu Teos Cup ve Futbol Günlerine Şenes Erzik konuk oldu. Seferihisar Belediyesi tarafından 5 yıl önce yapımı tamamlanan ve hizmete açılan plaj futbol sahasına, Belediye Meclisi’nin aldığı kararla eski TFF Başkanı ve eski UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik’in adı verildi.

Açılışa katılan Şenes Erzik, “Çok büyük bir sürpriz oldu. FIFA’nın plaj futbolu komitesinde iki yıl evvel başkanlık yaptım. Orada plaj futbol karşılaşmalarını izledim ve dünyada en zor oynanacak futbolun plaj futbolu olduğunu anladım. Buradaki plaj futbol sahasını da harika buldum. Stada ismimi veren Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ve tüm Seferihisarlılara çok teşekkür ediyorum, onur duydum” dedi.

“Gençlere Şenes Erzik ismi model olmalı”

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Dünyada, Türk sporunu en üst düzey temsil etmiş olan Şenes Erzik’le gurur duyuyoruz. Ama onun en önemli yanı, bu kadar zirveye çıkmış olması değil ‘en büyük servetim itibarımdır’ diyen bir spor adamı olması. Diliyorum ki bu isim Seferihisar’dan daha çok pırıl pırıl genç çıkmasına vesile olur. Gençlerimiz, Senes Erzik ismini gördükçe araştırırlar, öğrenirler ve onun izinden hayatlarını sürdürürler. Çünkü Birleşmiş Milletler’den daha büyük bir organizasyon olan 211 ülkenin üye olduğu FIFA’da onur kurulu üyeliği yapmak, bir tek Türk’e nasip oldu, o da Şenes Erzik. Dün yaptığımız meclis toplantısında karar aldık. Artık bu tesisin adı bundan böyle Şenes Erzik Plaj Futbol Sahası. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Konferansta konuştu

Ayrıca Şenes Erzik, Seferihisar Belediyesi tarafından devam eden Futbol Günleri’nin ikinci günkü konuğu oldu. Seferihisar Çocuk Belediyesinde gerçekleşen konferansta konuşan Erzik, gençlerle birlikte olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Erzik, “Yöneticiler kısa gün karını düşündüğü sürece altyapıya önem vermez” dedi.

Futbol oynadığı dönemde 1966 yılında Kasımpaşa’ya 300 lira aylık ve 2 bin 500 lira transfer ücretiyle gittiğini anlatan Erzik, bu sözleşmenin kendisinde bulunduğunu ve yazacağı kitapta kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

“90’lı yıllarda 3 kez Avrupa’da ilk 2’ye girdik”

Başarıların tesadüfle olmadığını vurgulayan Erzik, “Futbolda yakalanan başarılar eğitimle, çalışmayla oluyor. O dönem altyapıların başına Serpil Hamdi Tüzün’ü getirdik, bir sürü futbolcu yetiştirdi, onun da ekibi vardı. 90’lı yıllarda genç milli takımlarımız 3 kez Avrupa’da ilk 2’ye girdi” diye konuştu.

“Önemli olan mantaliteyi değiştirmek”

Erzik, federasyon başkanlığı döneminde Jupp Derwall’i başkan başdanışmanı yaptığını ve A Milli Futbol Takımı’nın başına Sepp Piontek’i getirdiklerini hatırlatarak, “O zaman için alınan kötü sonuçlar nedeniyle oluşan güvensizliği ortadan kaldırmanın iki yolu vardı: İlki gençlerden başlamak, diğeri de mantaliteyi değiştirmekti. Sepp Piontek’le imzayı atınca karşıma geçenler oldu ama direndik. Sepp Piontek, Fatih Terim’i yetiştirdi” ifadelerini kullandı.

“14 yabancıyı duyunca ‘nasıl olur’ dedim”

Yabancı sayısının 3 olduğu TFF Başkanlığı döneminde, Fenerbahçe Başkanı Ali Şen’in 4. yabancıyı istediğini belirten Erzik, şöyle konuştu: “Vermiyorduk ama şimdi haklı çıktık. Şaşırdım 14 yabancıyı duyunca, ‘nasıl olur’ dedim. Kalitesi belli bize gelen yabancıların, yaş dönemi gelmiş. Bu iş yöneticilere bağlı, yöneticiler kısa gün karını düşündüğü sürece altyapıya önem vermez. Altyapıya önem vermesini isteyen makamlar da bu işe karışmıyor. UEFA da istediğin kadar oynat derse yapacak bir şey yok.” Erzik, altyapı konusunda Altınordu’nun yerinin ayrı olduğunu da ifade etti.

Son konuk Ali Gültiken

Seferihisar’daki Futbol Günleri 6 Haziran Çarşamba günü Manisaspor ve Altay U16 takımları arasında oynanacak final maçıyla sona erecek. Futbol Günleri’nin son konuğu eski milli futbolcu ve yorumcu Ali Gültiken olacak.