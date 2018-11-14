Seferihisar'da Tarım Şenliği başlıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Tarım Şenliği bu yıl 15-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenmeye hazırlanılırken, ilçe, Türkiye'nin en çok ilgi gören şenliklerinden biri olan Mandalina Şenliği'ne ev sahipliği yapacak.

Seferihisar Belediyesi, "Başka Bir Tarım Mümkün" sloganıyla hayata geçirdiği tarım politikalarını görücüye çıkartıyor. İlçede dört gün sürecek etkinlikle, dünyanın en büyük zirvesi Habitat III'te, tüm yerel yönetimlere örnek gösterilen tarım faaliyetlerinin örnekleri sunulacak.

Bin 800 yaşındaki ağaçlardan elde edilen zeytinyağları satılacak

15 Kasım Perşembe günü soğuk hava deposunun açılışıyla start alacak şenlikte, yemek ve hediyelik eşya yarışmaları da düzenlenecek. 16 Kasım Cuma günü ise Teos Antik Kenti'nde Zeytinyağı Müzayedesi gerçekleştirilecek. Müzayedede, Seferihisar genelinde yaşı 500'ün üzerinde olan ve Teos Antik Kenti'nde olan bin 800 yaşındaki ölümsüz ağaçlardan elde edilen zeytinyağları açık arttırmayla satılacak.

17 Kasım Cumartesi günkü etkinlik ise Can Yücel Tohum Merkezi'nde başlayacak. 2010 yılında Seferihisar'da başlayan ve Türkiye'ye yayılan Tohum Takas Şenlikleri'nin devamı olarak tohum ekiminde, tohum gönderimi ve lavanta dikimi de yapılacak. Aynı gün yine Doğa Okulu ziyaretinde Kadim Üretim Havzaları sunumları gerçekleştirilecek. Ulamış Mahallesi'nde ise yok olmak üzereyken bulunan ve çoğaltılan Topan Karakılçık Buğdayı'ndan yapılan “Ata Ekmeği” atölyesinde ekmeğin yapımı katılımcılarla paylaşılacak. Ayrıca Çocuk Belediyesi, yeni seçilecek Çocuk Belediye Başkanı'nın devir teslim törenine sahne olacak.

Türk Patent Enstitüsü tarafından "Seferihisar Mandalinası" olarak coğrafi işaret verilerek tescillenen Satsumanın hasat dönemi yine büyük bir coşkuyla kutlanacak. 18 Kasım Pazar günü 19. kez düzenlenecek şenlik kapsamında birbirinden renkli etkinlikler yapılacak ve her yıl olduğu gibi en iyi mandalina üreticisi ve bir yıl boyunca Seferihisar'ın yüzü olacak Mandalina Kral ve Kraliçesi seçilecek. Etkinlikte Tepecik Senfoni Orkestrası da bir konser verecek.