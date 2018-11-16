Seferihisar'daki Tarım Şenliği başladı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, dört gün sürecek Tarım Şenliği, üreticilere hediye edilen ve yapımı tamamlanan Soğuk Hava Deposu'nun açılışıyla başladı. Soğuk hava deposuyla, vatandaşların ürünlerin raf ömrünü uzatacağı ve daha uzun süreli saklayarak satabileceği belirtildi.

Seferihisar ilçesinde, merakla beklenen Tarım Şenliği başladı. Dört gün sürecek etkinliğin ilk gününde, ilçedeki üreticilerin en önemli eksiklerinden biri olan ve kısa bir süre önce tamamlanan Soğuk Hava Deposu'nun açılışı yapıldı. Seferihisar Belediyesi'nin desteği ve Doğanbey Kooperatifi'nin başvurusuyla, "Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi" programı kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirilen Soğuk Hava Deposu, 1 milyon 200 bin liraya mal oldu.

Ürünlerin artık raf ömrü daha uzun olacak

7,6 dönüm arazi üzerine kurulan deponun, 700 metrekare kapalı alan, dört oda ve bin 575 metreküp soğuk hava kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Deponun, öncelikli olarak mandalinanın raf ömrünü uzatmak için kullanılacağı; ayrıca soğuk havadan ilçedeki balıkçılar ve diğer meyve-sebze üreticilerinin de faydalanabileceği ifade edildi.

Doğanbey Kooperatifi Başkanı Tuncay Topuz, tesisin yapım süreci ve özellikleriyle ilgili bir açılış konuşması yaptı. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Bizim için bugün bir bayram başlıyor. Dört gün boyunca 9,5 yıldır tarımla ilgili yaptıklarımızı en rafine, en süzülmüş, en özel örneklerini kamuoyuyla paylaşacağız. Dört günlük bayramımızı Soğuk Hava Deposu'nun açılışıyla başlatıyoruz. Bu tesisin çok önemli bir anlamı var, bu da ürünün ömrünü uzatmak. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyoruz; çünkü 20 yıldır mandalinanın fiyatı değişmiyor. 50 kuruşla 1 lira arasında bir fiyatı var. 20 yıldır Türkiye'de nelerin değiştiğini gözünüzün önüne getirirseniz, mandalinanın fiyatının neden değişmediğini daha da çarpıcı biçimde görmüş olacaksınız. Çok üzücü bu tabloya karşı yapılacak temel işlerden biri ürünün raf ömrünü uzatmak. Yani mandalina sezonu bittiğinde de ürünün pazarlama gücünün olmasını sağlamak. Ürünü sanayi ürününe dönüştürmek yani katma değerini büyütmek lazım. Rekabet gücünü arttırmak için bunlara kafa yoruyoruz. İnşallah bu tesis bundan sonra üreticimizin daha çok para kazanmasını mümkün hale getirir" dedi.

Çok sayıda etkinlik var; final Mandalina Festivaliyle

Tarım Şenliği'nin ilk günü Lavanta Fotoğrafları Sergisi açılışıyla devam etti. Seferihisar Belediyesi'nin, Turgut Köyü'nde alternatif ürün olarak sunduğu lavanta bahçesinde, fotoğraf sanatçıları; Petek Çakaloz, Aysun Ormanlı, Muhsin Ağaya, Niyazi Tunçel ve Engin Yavuz tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi Çağan Irmak Salonu'nda açıldı. Serginin, dört gün boyunca ziyarete açık olacağı kaydedildi.

Serginin ardından ise Seferihisar'ın coğrafi işarete sahip mandalinasıyla ilgili düzenlenen yarışmalar gerçekleştirildi. Birinci günü son etkinliği olarak, "Başka Bir Tarım Mümkün" konulu panel düzenlendi. Çağan Irmak Salonu'nda gerçekleşen panelin moderatörlüğü Slow Food Türkiye Kurucu Başkanı, gazeteci-yazar Nedim Atilla tarafından yapıldı. Panelde konuşmacı olarak Toros Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ahmet Atalık konuşmacı olarak yer aldı. Panelin sonunda Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, katılımcılara plaket vererek teşekkür etti.

Şenliğin ikinci günü olan bugün ise Teos Antik Kenti'nde Zeytinyağı Müzayedesi düzenlenecek. Seferihisar'da 500 yıllık ve daha yaşlı 200 civarındaki zeytin ağacından toplanarak sıkılan zeytinyağları açık arttırmayla satılacağı belirtildi.

17 Kasım Cumartesi günü ise etkinlik Can Yücel Tohum Merkezi'nde başlayacak. 2010 yılında Seferihisar'da başlayan ve Türkiye'ye yayılan Tohum Takas Şenlikleri'nin devamı olarak tohum ekimi, tohum gönderimi ve lavanta dikimi yapılacak. Aynı gün Doğa Okulu ziyaretinde Kadim Üretim Havzaları sunumları gerçekleştirilecek. Ulamış Mahallesi'nde ise yok olmak üzereyken bulunan ve çoğaltılan Topan Karakılçık Buğdayı'ndan yapılan “Ata Ekmeği” atölyesinde, ekmeğin yapımı katılımcılarla paylaşılacak. Ayrıca Çocuk Belediyesi, yeni seçilecek Çocuk Belediye Başkanı'nın devir teslim törenine sahne olacak.

Son olarak Türk Patent Enstitüsü tarafından "Seferihisar Mandalinası" olarak coğrafi işaret verilerek tescillenen satsumanın hasat dönemi yine büyük bir coşkuyla kutlanacak. 19. kez düzenlenecek şenlik kapsamında birbirinden renkli etkinlikler yapılacak ve her yıl olduğu gibi en iyi mandalina üreticisi ve bir yıl boyunca Seferihisar'ın yüzü olacak Mandalina Kral ve Kraliçesi seçilecek.