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28 Mayıs 2018 12:19

Seferihisardan yenilenebilir enerji atağı

Son dönemlerde yenilenebilir enerji konusunda yatırımlarını arttıran Seferihisar Belediyesi, ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu’yla beraber "Yenilenebilir Enerji Çalıştayı" düzenledi.

Seferihisardan yenilenebilir enerji atağı

28 Mayıs 2018 12:19


Seferihisar Sığacık’ta bulunan Teos Yazar Evi’nde gerçekleşen çalıştaya Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu Başkanı Dr. Huzur Keskin, komisyon üyeleri, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çallı, Seferihisar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Yönetimi Kurulu Üyeleri katıldı. Çalıştayda Dr. Huzur Keskin ve komisyon üyeleri Erdinç Özen, Arif Künar, Ebru Çalışkan, Erdinç Tezcan birer sunum gerçekleştirdi.


Sunumların ardından Çin’in yenilenebilir enerji sektörünün öncü firmalarından Renewable Energy Products From China adına Mr. Roc Zhang, skype üzerinden bağlanarak kullanılan son teknolojiler hakkında bilgiler paylaştı.


Çalıştayda yenilenebilir enerji alanında mevzuat çalışmaları ve enerji kooperatifleri, güneş ve rüzgar enerji santrallerinde yeni teknolojiler, Türkiye ve dünyada jeotermal enerji, enerji verimliliği üzerine yeni öneriler ve enerji projelerinin finansmanı üzerine sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca yenilenebilir enerji alanında komisyon çalışmaları, kamu binalarında enerji verimliliği sağlanması, yerel yönetimler tarafından kent içi teşvik mekanizmaları geliştirilmesi, çocuklarda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında farkındalık yaratılmasına yönelik proje ve eğitim çalışmaları da yine çalıştayda ele alındı.



Seferihisar güneş enerjisiyle aydınlatılacak


Seferihisar’ı güneş enerjisiyle aydınlatmak istediklerini belirten Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımını ve yayılmasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda Seferihisar’da kurduğumuz enerji kooperatifi ile çalışmalarımız sürüyor. Seferihisar’ı güneş enerjisiyle aydınlatmak temel hedefimiz. Bu doğrultuda bu çalıştayı düzenliyoruz. Bir sonuç bildirgesi hazırlayacağız. Çalıştaya katkıları nedeniyle ODTÜ MD Enerji Komisyonu Başkanı Dr. Huzur Keskin ve çok değerli komisyon üyelerine çok teşekkür ediyorum” dedi. Çalıştayın sonuç bildirgesinin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.




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