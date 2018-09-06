Seferihisar’ın ressamı Malkaya’nın sergisine büyük ilgi

2017 yılında IWS Albania’nın ikincisini düzenlediği Uluslararası Suluboya Festivalindeki yarışmada ülkemizi temsil ederek "En iyi Türk Ressam" ödülünü alan Özay Malkaya, çoğunluğu yaşadığı Seferihisar’ın tarihi eserleri, eski yapıları, insanları ve doğal güzelliklerinin konu edildiği realist tarzda sulu boya sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Serginin açılışı, İzmir Resim Heykel Müzesi Şeref Akdik Sergi Salonunda yapıldı. Sanatçının salondaki eserleri yoğun ilgi gördü. Malkaya’nın eserleri, katılımcılar tarafından da dikkatle gezildi.

Sergi açılışına çok sayıda davetlinin yanı sıra KÖY KOOP Başkanı Neptün Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrertim Üyesi Mehmet Fırıncı, İzmir Rotary Kulübü Başkanı Aron Depas, Seferihisar Kent Konseyi Başkanı Ekrem Gün ve Uluslararası Suluboya Derneği Başkanı Atanur Doğan katıldı. Serginin, 04-19 Eylül saat 09.00 ve 18.00 saatleri arası açık olacağı belirtildi.