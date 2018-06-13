Seferihisar’ın tiyatrocu ordusu festivalde buluştu

Seferihisar Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Vedat Güzel eşliğinde yıl boyunca tiyatro ve drama çalışmalarını sürdüren çocuklar, 7 ayrı oyunu sergiledi. Ulamış Köyü Çocukça Tiyatrosu “Mutsuz Prenses”, Ürkmez Çocukça Tiyatrosu “Sihirli Öyküler”, Seferihisar Çocuk Tiyatrosu “Oz Büyücüsü”, Seferihisar Çocuğum Tiyatrosu “Çizmeli Kedi”, Seferihisar Çocukların Tiyatrosu “Delik Burunlular”, Seferihisar Çocukça Tiyatro “Uyuyan Güzel”, Seftit Pantomim Team ve Ulvi Arı “Susuyorum Duyuyor Musun?” performanslarıyla kendilerine hayran bıraktı.

Yoğun katılımla gerçekleşen festivalde, dört gün boyunca sanat sevdalısı çocuklar ve festivali izlemeye gelen çocuklar birlikte atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Çocuklar birlikte canlı heykel performansı da yaparak, sanat yoluyla bir araya gelmeyi ve birlikte gülümsenin mutluluğunu keşfetti.

Festivalin son gecesinde ise Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm çocuklara teker teker madalya takarak, başarıları kutladı. Bir konuşma yapan Başkan Soyer, “Sevgili çocuklar, değerli ailelerimiz şuna inanın ki bu tiyatro ekiplerinin, tiyatro eğitimi alan bu kadar çok çocuğun Türkiye’de bizim ölçeğimizde hiçbir belediyede örneği yok. Bu çocuklar müthiş. Tüm ailelerimize bize güvenip çocuklarını emanet ettiği ve onları sanatsever bireyler olarak yetiştirmenin, onların aydınlık geleceğine katkı vermemizin önünü açtığı için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tabi ki sevgili Vedat Hocamıza da ne kadar teşekkür etsek az. 250 çocuğu, ayrı ayrı tiyatro ekiplerini yönetiyor ve bu başarıyı ortaya çıkarıyor. Tüm Seferihisarlılar Vedat Hocamıza minnettarız” dedi.