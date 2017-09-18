Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 15:39

Şehidin adı mezun olduğu okula verildi

Terörle mücadelede şehit düşen Tireli Burhan Aktürk’ün ismi mezun olduğu ilkokula verilirken, Tire Kaymakamı Dr.

Şehidin adı mezun olduğu okula verildi

18 Eylül 2017 15:39

Hasan Tanrıseven’in okula davet ettiği şehit babası Cafer Aktürk ve eşi okulda duygulu anlar yaşadı.


İzmir’in Tire ilçesinde 2017-18 Eğitim ve Öğretim Yılı bugün törenlerle başladı. Vatani görevini yaparken şehit düşen Burhan Aktürk’ün ismi Tire’de mezun olduğu ilkokula verildi. İlkokulda yapılan törene şehidin anne ve babası da davet edildi. Şehit Babası Cafer Aktürk ve eşine Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven makam aracını tahsis etti.


Makam aracı ile okula gelen şehit ailesini Kaymakam Tanrıseven kapıda karşılayarak ellerini öptü. Şehit ailesi ile okulun girişine gelen Kaymakam Tanrıseven, Baba Aktürk’e “Cafer Amca bak tabelada ne yazıyor” diye sordu. Tabelaya bakan Cafer Aktürk, okulun tabelasında şehit oğlu Burhan Aktürk’ün adını görünce oldukça duygulanarak, Kaymakam Tanrıseven’e sarıldı.



“Bu okuldan binlerce Burhan Aktürk’ler yetişecek"


Duygularına hakim olamayan şehit ailesi konuşmakta zorlandı. Şehit Babası Cafer Aktürk, oğlunun mezun olduğu okula isminin verildiğini görmekten çok mutlu olduğunu belirterek, “Bizim için çok büyük sürpriz oldu. Böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Başta Kaymakamımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.



Şehit annesinin gözyaşlarını sildi


Teröristlerle girdiği mücadele sonucu şehit olan oğlunun ismini okul tabelasında gören anne Nazife Aktük de gözyaşlarına hakim olamadı. Oldukça duygulanan Şehit annesi, “Ne diyeceğimi bilemiyorum. Oğlumun ismini okul tabelasında gördüğümde ne yapacağımı bilmedim. Allah razı olsun hepinizden. Bizleri çok memnun ettiniz” dedi.



Kaymakam Tanrıseven konuşmakta zorlandı


Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven de duygulanarak konuşmakta zorlandı. Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, Burhan Aktürk’ün en yüksek mertebe olan şehitlik mertebesine ulaştığını belirterek şunları söyledi:


“Kaymakamlık olarak yaptığımız teklif ve İzmir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız’ın onayı ile mezun olduğu okula Tire’nin şehidinin adı verildi. Sizler bu Vatan için oğlunuzu şehit verdiniz. Devletimiz her zaman şehitlerimizin hizmetindedir; Biz de Sizin emrinizdeyiz. Vatan Size minnettardır. Bu okuldan binlerce Burhan Aktürk’ler yetişecek. Şehit Burhan Aktürk’ün adı bu okulumuzda ebediyete kadar yaşayacak.”



Çocuklarının sırasına oturdular


Daha sonra şehit ailesi okulu gezdi. Şehit Burhan Aktürk’ün mezun olduğu 5-B sınıfına giderek, çocuklarının sırasına oturan Cafer ve Nazife Aktürk çifti duygulu anlar yaşadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç