Şehidin adı mezun olduğu okula verildi

Hasan Tanrıseven’in okula davet ettiği şehit babası Cafer Aktürk ve eşi okulda duygulu anlar yaşadı.

İzmir’in Tire ilçesinde 2017-18 Eğitim ve Öğretim Yılı bugün törenlerle başladı. Vatani görevini yaparken şehit düşen Burhan Aktürk’ün ismi Tire’de mezun olduğu ilkokula verildi. İlkokulda yapılan törene şehidin anne ve babası da davet edildi. Şehit Babası Cafer Aktürk ve eşine Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven makam aracını tahsis etti.

Makam aracı ile okula gelen şehit ailesini Kaymakam Tanrıseven kapıda karşılayarak ellerini öptü. Şehit ailesi ile okulun girişine gelen Kaymakam Tanrıseven, Baba Aktürk’e “Cafer Amca bak tabelada ne yazıyor” diye sordu. Tabelaya bakan Cafer Aktürk, okulun tabelasında şehit oğlu Burhan Aktürk’ün adını görünce oldukça duygulanarak, Kaymakam Tanrıseven’e sarıldı.

“Bu okuldan binlerce Burhan Aktürk’ler yetişecek"

Duygularına hakim olamayan şehit ailesi konuşmakta zorlandı. Şehit Babası Cafer Aktürk, oğlunun mezun olduğu okula isminin verildiğini görmekten çok mutlu olduğunu belirterek, “Bizim için çok büyük sürpriz oldu. Böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Başta Kaymakamımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Şehit annesinin gözyaşlarını sildi

Teröristlerle girdiği mücadele sonucu şehit olan oğlunun ismini okul tabelasında gören anne Nazife Aktük de gözyaşlarına hakim olamadı. Oldukça duygulanan Şehit annesi, “Ne diyeceğimi bilemiyorum. Oğlumun ismini okul tabelasında gördüğümde ne yapacağımı bilmedim. Allah razı olsun hepinizden. Bizleri çok memnun ettiniz” dedi.

Kaymakam Tanrıseven konuşmakta zorlandı

Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven de duygulanarak konuşmakta zorlandı. Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, Burhan Aktürk’ün en yüksek mertebe olan şehitlik mertebesine ulaştığını belirterek şunları söyledi:

“Kaymakamlık olarak yaptığımız teklif ve İzmir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız’ın onayı ile mezun olduğu okula Tire’nin şehidinin adı verildi. Sizler bu Vatan için oğlunuzu şehit verdiniz. Devletimiz her zaman şehitlerimizin hizmetindedir; Biz de Sizin emrinizdeyiz. Vatan Size minnettardır. Bu okuldan binlerce Burhan Aktürk’ler yetişecek. Şehit Burhan Aktürk’ün adı bu okulumuzda ebediyete kadar yaşayacak.”

Çocuklarının sırasına oturdular

Daha sonra şehit ailesi okulu gezdi. Şehit Burhan Aktürk’ün mezun olduğu 5-B sınıfına giderek, çocuklarının sırasına oturan Cafer ve Nazife Aktürk çifti duygulu anlar yaşadı.