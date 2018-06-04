Şehidin adı yaşadığı sokağa verilecek

Etkinlikte konuşan Başkan Karabağ, “Son dönemde Bayraklı’da 3 şehit verdik. 1’i Balıkesirli, 1’i Uşaklı 1’i de Kulalı hemşehrimiz. Ege’den işadamı çıkar, öğretmen çıkar, bütün meslekler çıkar, vatan haini çıkmaz” dedi. Karabağ, hain terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Sergen Çakmak’ın isminin Bayraklı’da yaşadığı sokağa verileceğini söyledi.

Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonunda düzenlenen iftar programına Başkan Karabağ’ın yanı sıra eşi Bahriye Karabağ, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, meclis üyeleri, Şehit Uzman Çavuş Sergen Çakmak’ın ailesi ve dernek üyeleri katıldı. Etkinlikte Bayraklı Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu da tasavvuf müziği eserleri seslendirerek, etkinliğe renk kattı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmanın en yoğun olduğu ay olduğunu belirten dernek Başkanı Veli Topal, “Şehidimizin adını ölümsüzleştirmek için uygun bir yer arıyorduk. Başkanımız, ‘1632 sokağa ‘Şehit Uzman Çavuş Sergen Çakmak Sokağı ismini verelim ve levhasını yazalım’ dedi. Onlar bizim canımız. Onlar bizim için hayatlarını feda ettiler. Biz onları saygıyla minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Dualar eşliğinde oruçlar açıldıktan sonra konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “İnşallah gelecek yıllarda da bu tür organizasyonlarda olduğu gibi yine birlikte oluruz. Son dönemde Bayraklı’da 3 şehit verdik. 1’i Balıkesirli 1’i Uşaklı 1’i de Kulalı hemşehrimiz. Bu insanlar Egeli insanlar. Anadolu toprağının her karışında vatansever vardır ama Ege’den işadamı çıkar, öğretmen çıkar, bütün meslekler çıkar, vatan haini çıkmaz. Ben sizlerin hemşehrisi olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bundan sonraki süreçte de hep beraber güzel bir Türkiye’de yaşamak için bayrağımızın inmediği, ezanımızın susmadığı günlerin devamını diliyorum” dedi.