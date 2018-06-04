Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 10:17

Şehidin adı yaşadığı sokağa verilecek

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, hafta sonu mesaisinde Kulalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği’nin iftar organizasyonuna katıldı.

Şehidin adı yaşadığı sokağa verilecek

04 Haziran 2018 10:17

Etkinlikte konuşan Başkan Karabağ, “Son dönemde Bayraklı’da 3 şehit verdik. 1’i Balıkesirli, 1’i Uşaklı 1’i de Kulalı hemşehrimiz. Ege’den işadamı çıkar, öğretmen çıkar, bütün meslekler çıkar, vatan haini çıkmaz” dedi. Karabağ, hain terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Sergen Çakmak’ın isminin Bayraklı’da yaşadığı sokağa verileceğini söyledi.


Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonunda düzenlenen iftar programına Başkan Karabağ’ın yanı sıra eşi Bahriye Karabağ, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, meclis üyeleri, Şehit Uzman Çavuş Sergen Çakmak’ın ailesi ve dernek üyeleri katıldı. Etkinlikte Bayraklı Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu da tasavvuf müziği eserleri seslendirerek, etkinliğe renk kattı.


Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmanın en yoğun olduğu ay olduğunu belirten dernek Başkanı Veli Topal, “Şehidimizin adını ölümsüzleştirmek için uygun bir yer arıyorduk. Başkanımız, ‘1632 sokağa ‘Şehit Uzman Çavuş Sergen Çakmak Sokağı ismini verelim ve levhasını yazalım’ dedi. Onlar bizim canımız. Onlar bizim için hayatlarını feda ettiler. Biz onları saygıyla minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.


Dualar eşliğinde oruçlar açıldıktan sonra konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “İnşallah gelecek yıllarda da bu tür organizasyonlarda olduğu gibi yine birlikte oluruz. Son dönemde Bayraklı’da 3 şehit verdik. 1’i Balıkesirli 1’i Uşaklı 1’i de Kulalı hemşehrimiz. Bu insanlar Egeli insanlar. Anadolu toprağının her karışında vatansever vardır ama Ege’den işadamı çıkar, öğretmen çıkar, bütün meslekler çıkar, vatan haini çıkmaz. Ben sizlerin hemşehrisi olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bundan sonraki süreçte de hep beraber güzel bir Türkiye’de yaşamak için bayrağımızın inmediği, ezanımızın susmadığı günlerin devamını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç