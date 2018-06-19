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19 Haziran 2018 14:25

Şehidin ailesi sinir krizi geçirdi

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi kırsalında güvenlik üs bölgesi yolunda PKK’lı teröristlerin yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç’in şehadet haberini alan aile sinir krizi geçirdi.

Şehidin ailesi sinir krizi geçirdi

19 Haziran 2018 14:25


Şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç’in şehadet haberini Torbalı İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, aileye ulaştırdı. Erkan-Dilek çiftinin iki çocuğundan biri olan Çağatay Necati Dinç’in Gabar kırsalında mayın taraması sırasında infilak edilen mayın nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve ilçe protokolü şehit ailesine taziyede bulundu. Aile şehit haberini alır almaz sinir krizi geçirdi.


Şehidin akraba ve komşuları ise çok üzgün olduklarını ifade ederek, aileye baş sağlığı diledi.




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