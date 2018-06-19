Şehidin ailesi sinir krizi geçirdi

Şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç’in şehadet haberini Torbalı İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, aileye ulaştırdı. Erkan-Dilek çiftinin iki çocuğundan biri olan Çağatay Necati Dinç’in Gabar kırsalında mayın taraması sırasında infilak edilen mayın nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve ilçe protokolü şehit ailesine taziyede bulundu. Aile şehit haberini alır almaz sinir krizi geçirdi.

Şehidin akraba ve komşuları ise çok üzgün olduklarını ifade ederek, aileye baş sağlığı diledi.