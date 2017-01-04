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04 Ocak 2017 12:27

Şehidin ismi Bornova’da yaşayacak

Şehidin ismi Bornova’da yaşayacak

04 Ocak 2017 12:27

Bornovalı şehidin adı Bornova’daki parkta ölümsüzleşecek. İstanbul-Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit düşen Polis Hüseyin Dalgılıç’ın ismi Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki parka verilecek. Şehidin adının parka verilmesi ile ilgili karar, Bornova Belediye Meclisi’nde oybirliği ile alındı. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Başkan Olgun Atila, yaşanan acı olayların bir an önce son bulmasını diledi.
Bornova Belediyesi, Bornovalı şehidin adını Bornova’daki parkta yaşatacak. 10 Aralık 2016 tarihinde oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçı sonrası İstanbul’da gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit düşen Trafik Polisi/Öğretmen Hüseyin Dalgılıç’ın adı Gaziosmanpaşa Mahallesi 5460 Sokak üzerindeki mevcut parka, mevcut parka verilecek.
Bornovalı şehidin isminin Bornova sınırları içerisindeki parka verilmesi talebi, Bornova Belediyesi’nin 2017 yılındaki ilk olağan meclisinde gündeme geldi ve oybirliği ile kabul edildi. Ülkemizin zor günlerden geçtiğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, “Yaşanan sıkıntılı günlerin bir an önce sona ermesini diliyorum. Artık şehit haberleri almayalım. Teröre karşı ortak bir duruş sergileyip, bu güzel ülkede birlik ve beraberlik içerisinde yaşayalım” diye konuştu.



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