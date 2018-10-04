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Şehidin İzmir'deki baba ocağına acı haber ulaştı

Batman’ın Gercüş ilçesinde, PKK’lı teröristlerce zırhlı askeri aracın geçişi sırasında tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 7 askerden biri olan Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus’un İzmir’in Bergama ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, PKK'lı teröristlerce zırhlı askeri aracın geçişi sırasında tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 7 askerden biri olan Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un İzmir'in Bergama ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.


Batman'ın Gercüş ilçesinde, PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada 7 asker şehit oldu. Şehit olan 7 askerden biri olan Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un (28) İzmir'in Bergama ilçesindeki baba ocağına da acı haber ulaştı. Şehidin ailesine acı haber yetkililer tarafından verildi. Aile, Ömer Yiğit'in şehit haberini alır almaz evlerine Türk bayrağı astı.


Şehit askerin, 6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçtiği ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin kardeşi Çağrı Ulus'un da astsubay okulunda öğrenci olduğu kaydedildi.

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