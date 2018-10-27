Şehidin parkı 29 Ekim'de açılacak

Menderes Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Şehit Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar Parkı 29 Ekim Cumhuriyet Bayram'nda açılacak.

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar'ın adını taşıyacak park Menderes'e kazandırıldı. Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehidin ailesinin yaşadığı Görece mahallesine kazandırılan parkın açılışı Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı 29 Ekim günü gerçekleşecek.

Niran Ünsal konseri

Etkinlik Görece Spor Salonu'ndan kortej yürüyüşüyle başlayacak. Bando ve meşaleler eşliğinde 500 metrelik dev Türk bayrağının açılacağı kortej Şehit Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar Parkı'nda son bulacak. Açılış töreninin ardından gece sevilen sanatçı Niran Ünsal'ın alacağı sahneyle son erecek.

Toplam 11 bin 200 metrekare alandan oluşan projenin 5 bin 250 metrekaresi yeşil alan, 5 bin 810 metrekaresi sert zemin olarak tasarlandı. İçerisinde şehitlik anıtı ve çeşmesi, şelale havuzu, fitness aletleri, çocuk oyun grubu, seyir teraslarının yer aldığı parkta şehidin şehitlik mertebesine ulaştığı yaşı simgeleyen 25 adet meyve ağacı da yer aldı.

Hem açılış hem kutlama

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “ Menderes'te şehitlerimizin adını yaşatmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında Şehidimiz Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar'ın adını taşıyacak parkımızı ailesinin yaşadığı Görece mahallemize kazandırmayı uygun gördük. Parkımızın açılışını da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştireceğiz. Şehidimizin adını sonsuza kadar yaşatacağımız parkımızın açılışına ve Cumhuriyet coşkusunu yaşamaya tüm halkımız davetlidir ” dedi.