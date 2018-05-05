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05 Mayıs 2018 11:46

Şehit ailesi, oğullarının isminin verildiği polis merkezini ziyaret etti

Şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya’nın ailesi, oğullarının isminin verildiği İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesindeki, Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezini ziyaret etti.

Şehit ailesi, oğullarının isminin verildiği polis merkezini ziyaret etti

05 Mayıs 2018 11:46

Ziyarette, duygusal anlar yaşandı.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinden geçici görevle gittiği Mardin’in Nusaybin ilçesinde, teröristlerin açtığı ateşle vurulan Emniyet Amiri Doğan Sakarya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, 7 Nisan 2016 yılında şehit olmuştu. Şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya’nın adı, Alaçatı’da yeni yapılarak, 8 Eylül 2016 tarihinde hizmete açılan Polis Merkezine verilerek yaşatılmıştı. Şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya’nın Manisa Salihli’de oturan babası Mehmet Ali Sakarya, annesi Fatma Sakarya, ağabeyi Kazım Sakarya ve yengesi Hayriye Sakarya, 4 Mayıs Cuma günü Çeşme’ye gelerek, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev ile görüştü. İlçe Emniyet Müdürü Alev, Şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya’nın ailesini, makamında ağırlayarak bir süre görüştü.


İlçe Emniyet Müdürü Alev, makamındaki görüşmenin ardından, şehit ailesiyle birlikte, Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezine gitti. Şehit ailesi, çocuklarının adının yazılı olduğu polis merkezinin önünde duygusal anlar yaşadılar. Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, şehit ailesi ile polis merkezinin önünde bir hatıra fotoğrafı çektirerek, ziyaret anını ölümsüzleştirdi.


Duygusal anların yaşanmasına neden olan ziyaretin ardından, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, bir araç tahsis ederek, şehit ailesini Salihli’ye uğurladı.




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