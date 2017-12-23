Şehit Asteğmen Kubilay törenle anıldı

Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı anma programında ilk olarak Yıldıztepe Şehitliği’nde resmi anma yapıldı. Törende Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Kaymakam Gülihsan Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Kubilay’ın aile üyeleri hazır bulundu. Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, Kubilay için tören mangası saygı atışı gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın mesajının okunmasından sonra TSK adına konuşan Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, "Kubilay vatanseverlik demektir. Şehit Kubilay ve arkadaşları rahat uyusunlar onların emanetlerine sahip çıkacağız" dedi. Kaymakam Gülihsan Yiğit, anıt defterini imzaladı. Kubilay anısına yapılan koşuda dereceye giren atletlere madalyaları verildi. Şehit Kubilay’ın aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektiren protokol üyeleri, şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

Vatandaşlar yürüyerek karanfil bıraktı

Resmi anmanın ardından bu kez vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin’in yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanının da katılımıyla, Menemen Tren Garı’ndan, Yıldıztepe Şehitliği arasındaki bir kilometrelik yolda yürüdü. Yürüyüşe, Atatürkçü Düşünce Derneği, sendika ve sivil toplum örgütü üyeleri de büyük ilgi gösterdi. Yürüyüşte Türk bayrağı, Atatürk ve şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın resimleri taşındı, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atıldı.