Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 11:19

Şehit Çubukçu’nun ismi Balçova’da yaşayacak

Suriye’nin Afrin kentinde yapılan Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun ismi Balçova’daki parkta yaşatılacak.

Şehit Çubukçu’nun ismi Balçova’da yaşayacak

07 Ağustos 2018 11:19



Balçova Belediyesi’nin ağustos ayı olağan meclis toplantısı dün yapıldı. Meclis toplantısında şubat ayında Suriye’nin Afrin kentinde düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit düşen Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun isminin Teleferik Mahallesinde yeni yapılan 3 bin metrekarelik parka verilmesi kararlaştırıldı. Şehidin babasının uzun yıllardır Balçova’da esnaflık yaptığını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, “Şehit Teğmen Çubukçu’nun anısının yaşatılması için ailesinin böyle bir talebi oldu. Biz de ilgili bakanlıklar ve kurumlarla yaptığımız görüşmeler sonunda bu kararı aldık” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç