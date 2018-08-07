Şehit Çubukçu’nun ismi Balçova’da yaşayacak

Balçova Belediyesi’nin ağustos ayı olağan meclis toplantısı dün yapıldı. Meclis toplantısında şubat ayında Suriye’nin Afrin kentinde düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit düşen Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun isminin Teleferik Mahallesinde yeni yapılan 3 bin metrekarelik parka verilmesi kararlaştırıldı. Şehidin babasının uzun yıllardır Balçova’da esnaflık yaptığını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, “Şehit Teğmen Çubukçu’nun anısının yaşatılması için ailesinin böyle bir talebi oldu. Biz de ilgili bakanlıklar ve kurumlarla yaptığımız görüşmeler sonunda bu kararı aldık” diye konuştu.