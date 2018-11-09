Şehit Kaymakam'ın adını taşıyan okula temel atma töreni

‘Geleceği inşa ediyoruz' sloganından yola çıkılarak hızla hayata geçirilen yeni okulların inşasına bir yenisi daha eklenerek, Menderes Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesinin temeli atıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı devlet yatırım programındaki 24 derslikten oluşan ve bünyesinde; spor salonu, sergi alanı, kütüphane, fen laboratuvarları, resim, müzik atölyeleri ve çok amaçlı salonu bulunan Menderes Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi, modern yapısıyla öğrencilerin hizmetine sunulacak. İnşa edilecek olan yeni okul, teknik donanımı yüksek, depreme dayanıklı, modern, engelli erişimine uygun ve Fatih Projesi ile uyumlu bir yapı olarak hizmet verecek.

Törende konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız güzel bir okul daha inşa edileceğini ifade ederek “Eğitim, kişilerin, ailelerin ve toplumların hayatında en önemli hadisedir. Söylenmek kolaydır; onun yerine bir mum yakın. İşte bu, çare olmaktır, probleme çözüm sunmaktır" dedi.

“Eğitim yatırımlarına çok önem veriyoruz”

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ise eğitime yapılan yatırımın, insanlığın ve ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğu vurgusuyla başladığı konuşmasında “Her şeyin insana ve insan aklına odaklandığı bu çağda, evlatlarımız için öncelikle fiziki koşulları iyileştirecek çalışmalarla işe başladık. İlimizdeki eğitim yatırımlarına çok önem veriyoruz. İzmir´de derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okullaşma oranı, teknik donanım gibi birçok alanda ülke ortalamasının üzerinde değerlere ulaştık. İkili eğitimden tekli eğitime geçmek için çok ciddi bir enerji harcıyoruz.” diyerek yeni okulların yapılması noktasında planların hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini ifade etti.

“Nitelikli eğitim imkânına kavuşturduğumuz her çocuk ile daha da büyüyor ve güçleniyoruz. Samimiyetimizi kuşanıp çıktığımız bu yolda çalışırken gece ile gündüz bir bize. Atalete kapılmadan rutine düşmeden sabır ve insicam ile hareket ediyoruz. Mesleğimiz bir gönül işidir çünkü biz insan inşa ediyoruz. Bu topraklarda daha kaliteli insan yetiştirme arzumuz oldukça çok daha güzel işlere birlikte imza atacağız” diye konuştu.

"Hiçbir engel bizi yolumuzdan alıkoyamaz"

Yahşi, bugünkü temel atma töreninde hedefe bir adım daha yaklaşmanın heyecanı içinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Milli eğitim camiası olarak biz, büyük bir aileyiz. Hepimiz aynı amaç için aynı yoldan gidiyoruz. Bu güzel ülkenin hikâyesini birlikte yazacağız. Söz konusu olan ülkemiz ve çocuklarımız olduğunda hiçbir engel bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Derdimiz evlatlarımız ve bu mukaddes vatanı muasır medeniyetlerden daha ileriye götürmektir. Mustafa Kutlu'nun “Bir şey yap güzel olsun. Huzura vesile olsun, rikkate yol açsın, şevk versin, hakikate işaret etsin. Bir şey yap doğru olsun. Kalpleri yumuşatsın garibin, yolcunun zayıfın derdine derman olsun. İnsanları yalanın ve yanlışın bataklığına düşmekten korusun. Rüzgâra ve akıntıya kapılmasın; kırılsın lakin eğilip bükülmesin.”

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Ömer Çoban'ın dualarıyla okulun temeli atıldı.

Okulun temel atma töreninde, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Vargeloğlu, Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu ve İlçe Müftüsü Ömer Çoban hazır bulundu.