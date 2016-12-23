Şehit Kubilay törenle anıldı

Menemen’de 86 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Yıldıztepe’deki şehitlikte hem protokol hem de halk tarafından anıldı.

İzmir’in Menemen ilçesinde Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ilk kez resmi törenle anıldı. Törene, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Ege Ordu komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Kaymakam Gülihsan Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Kubilay’ın torunu Kemal Kubilay eşi Bircan Kubilay ile aile üyeleri Hüseyin Kubilay, Nihat Kubilay, Orkun Kubilay, CHP Milletvekili Mustafa Balbay, Baro Başkanı Aydın Özcan ile bazı ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törende saygı atışı yapıldı.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Vali Erol Ayyıldız’ın mesajlarından sonra TSK adına Topçu Üstteğmen Alkan Üner, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın mesajını okudu. Akar’ın mesajında; yorgun, yoksul ancak gururla çıkmış Türk ulusunun bir yandan uygarlık yolunda büyük adımlar atarken, öte yandan Atatürk devrimlerinden rahatsızlık duyan ve Cumhuriyetin temel niteliklerini içine sindiremeyen çeşitli gruplar ve düşünceler ile de mücadele ettiği ifadeleri yer aldı.

Menemen Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, Ayhan Emre Korkut ve Eray Küçük’ün Kubilay şiirlerini okumasından sonra, Kaymakam Gülihsan Yiğit, anıt defterini imzaladı, Kubilay’dan alınan gücün 15 Temmuz’da kendisini ortaya koyduğunu vurguladı. Protokol üyeleri, daha sonra Şehit Kubilay’ın aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

Resmi anmanın ardından bu kez vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Milletvekilleri Tacettin Bayır, Atilla Sertel, Özcan Purçu, Mustafa Balbay, İzmir barosu Başkanı Aydın Özcan, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin’in yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanının da katılımıyla, Menemen Tren Garı’ndan, Yıldıztepe Şehitliği arasındaki bir kilometrelik yolda yürüdü. Yürüyüşe, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), sendika ve sivil toplum örgütü üyeleri de büyük ilgi gösterdi. Yürüyüşte Türk bayrağı, Atatürk ve şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın resimleri taşındı,‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlaı atlırken, halk şehitliği ziyaretlerinden sonra alandan ayrıldı.