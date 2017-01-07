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07 Ocak 2017 14:05

Şehit mübaşir son yolculuğuna uğurlandı

Şehit mübaşir son yolculuğuna uğurlandı

07 Ocak 2017 14:05

İzmir Adliyesine PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan mübaşir Musa Can, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz Perşembe günü, 2 PKK’lı terörist, İzmir Adliyesi polis noktasında bombalı araç patlatmış ve daha sonra polislerle çatışmaya girmişti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fethi Sekin, teröristlerle girdiği çatışmada bir teröristi öldürürken daha sonra şehit düşmüştü. Diğer terörist ise diğer polis ve jandarma ekiplerince öldürülmüştü. Çıkan çatışmada, teröristlerin kurşununa hedef olan İzmir Adliyesi’nde mübaşir Musa Can’ da şehit olmuştu. Evli ve 3 çocuk babası Musa Can için dün İzmir Adliyesi’nde tören düzenmişti.
Şehit mübaşir için bugün Karabağlar Uzundere Cemevi’nde tören düzenlendi. Törene; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, askeri erkan, İzmir Adliyesi personelleri Musa Can’ın eşi Mecburiye Can, kızları Emine ve Başak Can, oğlu Emrah Can ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

"Babacığım bırakmayacağım seni"
Şehit mübaşirin çocukları, Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü. Şehit mübaşir Musa Can’ın kızı Emine Can babasının tabutuna sarılarak, "Bırakmayacağım babacığım seni. Sensiz ne yaparız biz" diye ağladı. Şehit mübaşir Musa Can’ın cenazesi, törenin ardından Uzundere Mezarlığı’na defnedildi.



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