Şehit Oğuz Özgür Çevik Turnuvasında çeyrek final heyecanı

Yeniçeriler Derneği’nin organize ettiği Şehit Oğuz Özgür Çevik Halı Saha Turnuvasında grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final kuraları çekildi. Yeniçeriler Dernek Binasında gerçekleştirilen kura çekimine çeyrek finalde mücadele edecek olan; Kasapoğlu Kuyumculuk, Karakuzu Muhtarlık, Güler Kuyumculuk, Göztepe, Fenerbahçeliler Derneği, Horozgediği, Cici Sokak, Taşçı Grup A.Ş. temsilcileri katıldı. Kura çekimine katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kura çekiminin ardından tüm takımlara başarılar diledi.

Kura sonrası turnuvadaki eşleşmeler şu şekilde oldu:

- Fenerbahçeliler Derneği - Göztepe Aliağa Futbol Okulları

- Güler kuyumculuk- Karakuzu

- Kasapoğlu kuyumculuk- Taşçı Grup

- Horozgediği- Cicisokak

Yarı final karşılaşmaları Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Beraberlik olması durumunda karşılaşmanın galibini seri penaltılar belirleyecek. Turnuvanın final maçı ise 10 Aralık Pazar günü saat 21.00’de oynanacak.

Öte yandan, turnuvaya katılan takımlar, turnuvanın isim sahibi Şehit Oğuz Özgür Çevik’in mezarını ziyaret etti. Yeniçeriler Derneği öncülüğünde yapılan ve 24 takımdan temsilcinin yer aldığı ziyarete Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Şehit Oğuz Özgür Çevik’in annesi Gülperi Çevik ve babası Recep Çevik, Yeniçeriler Dernek Başkanı Mete Vural, Aliağaspor yöneticisi Hakan Şimşek ile çok sayıda Yeniçeriler Derneği üyesi katıldı. Ziyarete katılanlar Şehit Oğuz Özgür Çevik’in mezarına kırmızı ve beyaz karanfiller bırakarak, dua etti.