Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 12:40

Şehit Oğuz Özgür Çevik Turnuvasında çeyrek finalistler belli oldu

İzmir’in Aliağa ilçesinde devam eden Şehit Oğuz Özgür Çevik Halı Saha Turnuvasında çeyrek finalistler belli oldu.

Şehit Oğuz Özgür Çevik Turnuvasında çeyrek finalistler belli oldu

29 Kasım 2017 12:40


Aliağa’da Yeniçeriler Taraftar Derneği tarafından organize edilen Şehit Oğuz Özgür Çevik Halı Saha Turnuvasında çeyrek finalistler belli oldu. Çekişmenin son ana kadar sürdüğü turnuvada; Kasapoğlu Kuyumculuk, Karakuzu Muhtarlık, Güler Kuyumculuk ve Göztepe gruplarından lider olarak çıkmayı başardı. Gruplarında ikinci olmayı başaran Fenerbahçeliler Derneği, Horozgediği, Cici Sokak ve Taşçı Grup da çeyrek finale adını yazdıran takımlar oldu.


Çeyrek finalde eşleşecek takımlar kura ile belirlenecek. 8 takımın katılacağı kura çekimi 1 Aralık Cuma günü saat 19.30’da Yeniçeriler Dernek binasında yapılacak. Kura çekiminin ardından çeyrek final müsabakaları 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç