Şehit Oğuz Özgür Çevik Turnuvasında çeyrek finalistler belli oldu

Aliağa’da Yeniçeriler Taraftar Derneği tarafından organize edilen Şehit Oğuz Özgür Çevik Halı Saha Turnuvasında çeyrek finalistler belli oldu. Çekişmenin son ana kadar sürdüğü turnuvada; Kasapoğlu Kuyumculuk, Karakuzu Muhtarlık, Güler Kuyumculuk ve Göztepe gruplarından lider olarak çıkmayı başardı. Gruplarında ikinci olmayı başaran Fenerbahçeliler Derneği, Horozgediği, Cici Sokak ve Taşçı Grup da çeyrek finale adını yazdıran takımlar oldu.

Çeyrek finalde eşleşecek takımlar kura ile belirlenecek. 8 takımın katılacağı kura çekimi 1 Aralık Cuma günü saat 19.30’da Yeniçeriler Dernek binasında yapılacak. Kura çekiminin ardından çeyrek final müsabakaları 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.