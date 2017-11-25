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25 Kasım 2017 16:45

Şehit Oğuz Özgür Çevik turnuvasında finalistler belli oldu

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Yeniçeriler Taraftar Derneği tarafından organize edilen ‘Şehit Oğuz Özgür Çevik’ halı saha turnuvasında ilk finalistler belli oldu.

Şehit Oğuz Özgür Çevik turnuvasında finalistler belli oldu

25 Kasım 2017 16:45


Aliağa ilçesinde, Yeniçeriler Taraftar Derneği tarafından organize edilen ‘Şehit Oğuz Özgür Çevik’ halı saha turnuvasında finalistler açıklandı. A grubunda 5’te 5 yapan Kasapoğlu Kuyumculuk, son maçta Yörükler Derneğini 6-3 yendi. Grubunu 15 puanla lider bitiren Kasapoğlu Kuyumculuk, turnuvada çeyrek finale çıkan ilk takım oldu. Fenerbahçeliler Derneği ise grubun son maçında Kent Konseyini 12-2 yenerek 12 puanla 2. oldu ve adını çeyrek finale yazdıran ikinci takım oldu. Grubun diğer maçında Bünge Yağ A.Ş’yi 8-5 mağlup eden Erdemler İnşaat grubu 9 puanla tamamladı.


A grubunun son maçında Kent Konseyi ile mücadele eden Fenerbahçeliler Derneği futbolcuları, sahaya Öğretmenler Gününü kutlayan pankartla çıktı.


Turnuvanın son hafta programı ise şöyle;


25 Kasım Cumartesi saat 20.00 Aliağa Bld. Fen İşleri-Petrol Gücü, 25 Kasım Cumartesi, saat 21.00: Horozgediği-Delicious


25 Kasım Cumartesi saat 22.00 Gemisander-Karakuzu Muhtarlık, 27 Kasım Pazartesi saat 20.00 Güler Kuyumculuk-Cici Sokak, 27 Kasım Pazartesi saat 21.00 Zabıta-Galatasaray Ultraslan, 27 Kasım Pazartesi saat 22.00 Aliağa Master Gücü-Bozköy, 28 Kasım Salı saat 20.00 Göztepe-Taşçı Grup A.Ş, 28 Kasım salı saat 21.00 Oktay İnşaat-Trabzonspor Taraftar Derneği, 28 Kasım Salı saat 21.00 Yeni Şakran Gençlerbirliği Westc-Alpet




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