Şehit Oğuz Özgür Çevik turnuvasında finalistler belli oldu

Aliağa ilçesinde, Yeniçeriler Taraftar Derneği tarafından organize edilen ‘Şehit Oğuz Özgür Çevik’ halı saha turnuvasında finalistler açıklandı. A grubunda 5’te 5 yapan Kasapoğlu Kuyumculuk, son maçta Yörükler Derneğini 6-3 yendi. Grubunu 15 puanla lider bitiren Kasapoğlu Kuyumculuk, turnuvada çeyrek finale çıkan ilk takım oldu. Fenerbahçeliler Derneği ise grubun son maçında Kent Konseyini 12-2 yenerek 12 puanla 2. oldu ve adını çeyrek finale yazdıran ikinci takım oldu. Grubun diğer maçında Bünge Yağ A.Ş’yi 8-5 mağlup eden Erdemler İnşaat grubu 9 puanla tamamladı.

A grubunun son maçında Kent Konseyi ile mücadele eden Fenerbahçeliler Derneği futbolcuları, sahaya Öğretmenler Gününü kutlayan pankartla çıktı.

Turnuvanın son hafta programı ise şöyle;

25 Kasım Cumartesi saat 20.00 Aliağa Bld. Fen İşleri-Petrol Gücü, 25 Kasım Cumartesi, saat 21.00: Horozgediği-Delicious

25 Kasım Cumartesi saat 22.00 Gemisander-Karakuzu Muhtarlık, 27 Kasım Pazartesi saat 20.00 Güler Kuyumculuk-Cici Sokak, 27 Kasım Pazartesi saat 21.00 Zabıta-Galatasaray Ultraslan, 27 Kasım Pazartesi saat 22.00 Aliağa Master Gücü-Bozköy, 28 Kasım Salı saat 20.00 Göztepe-Taşçı Grup A.Ş, 28 Kasım salı saat 21.00 Oktay İnşaat-Trabzonspor Taraftar Derneği, 28 Kasım Salı saat 21.00 Yeni Şakran Gençlerbirliği Westc-Alpet