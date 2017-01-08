Şehit polis Fethi Sekin’in adı oturduğu sitede yaşayacak

İzmir’deki terör saldırısında canını siper ederek büyük bir kahramanlık örneği gösteren şehit polis Fethi Sekin’in komşuları, oturdukları sitenin ismini "Şehit Fethi Sekin Sitesi" olarak değiştirme kararı aldı.

İzmir’de 5 Ocak günü gerçekleşen hain terör saldırısında şehit düşen polis Fethi Sekin’in komşuları yasta. 7’den 77’ye tüm mahallenin sevip saydığı şehit Sekin’i anlatan komşuları, Bornova ilçesindeki "Çelik Sitesi" olan sitelerinin ismini "Şehit Fethi Sekin Sitesi" olarak değiştireceklerini belirtti. Şehit polis Sekin’in komşularından Selami Oğuz, "Yıllardır komşuyuz. Çok iyi bir insandı. Komşularını, çocukları seven bir insandı. Hatta sokaktaki bakıma muhtaç hayvanlara süt verirdi. Çok anılarımız oldu. Dürüst bir insandı. Dün koltuk değnekleriyle biri geldi. Şehidimizin evini sordu. ‘İnşaat işçisiyim. İnşaattan düştüm. Bana yardımcı olmuştu. Ona hakkımı helal etmek için geldim’ dedi. Öyle fedakar bir insandı. Zaten öyle bir insan olmasa bu kahramanlığı nasıl yapabilir" derken, Didem Özoğluöz ise, "Biz onunla gurur duyduk. Allah ondan razı olsun. Hepimizin hayatını kurtardı. Kızları kızlarım, oğlu oğlumdur. Bir sürü anısı var. Arabamı çarptığımda koşa koşa terlikleriyle yanıma gelmişti. Çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.



"Çok dikkatli ve detaycıydı"

Şehit Sekin’in Osman Şahin isimli komşusu, "Olanlardan çok üzgünüz. 8 yıldır komşuyduk. O bizim evladımızdı. O çok büyük bir iz bıraktı. Bu sitede ses yok. Herkes yasta. O benim öz oğlum gibiydi. Öbür tarafta da, bu tarafta da oğlum. Acı duyuyoruz. Bu mahalle için o bir kayıp. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Ali Haydar Ekinci isimli komşusu da, "Çok düzgün bir insandı. Görev bilinci yüksekti. Çok dikkatliydi. Detaycı bir insandı. O dikkati sayesinde birçok canı kurtardı. Benim de hayatımı kurtardı. Olaydan kısa bir süre önce ben de saldırının olduğu kavşaktan geçtim. Çok üzgünüz" dedi.

Sitede oturan çocuklar da, "Fethi amca çok iyi birisiydi. Hep elinde poşetlerle gelirdi. Çocukları iyi bir eğitim görsün diye uğraşırdı" diyerek kahraman polis için gözyaşı döktü.



"Adını yaşatacağız"

Site sakinlerinden Erşan Karakaya, "Fethi ağabeyimiz çok sevdiğimiz bir insandı. Yapabileceği en büyük yiğitliği yaptı ve şehitlik mertebesine erişti. Çocukları bize emanet. Onun evlatları bizim evlatlarımız. Apartmanımızda karar aldık. Sitemizin adını ’Şehit Fethi Sekin’ olarak değiştireceğiz. Bu, onun bizim için yaptıklarının yanında belki hiçbir şey ama biz onun adını bu şekilde yaşatacağız. O bu vatan için canını siper etti. Bizim tek dileğimiz başka çocuklar babasız kalmasın. Askerimiz, polisimiz şehit artık olmasın istiyoruz" diye konuştu.