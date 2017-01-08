Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 15:29

Şehit polis Fethi Sekin’in adı oturduğu sitede yaşayacak

Şehit polis Fethi Sekin’in adı oturduğu sitede yaşayacak

08 Ocak 2017 15:29

İzmir’deki terör saldırısında canını siper ederek büyük bir kahramanlık örneği gösteren şehit polis Fethi Sekin’in komşuları, oturdukları sitenin ismini "Şehit Fethi Sekin Sitesi" olarak değiştirme kararı aldı.
İzmir’de 5 Ocak günü gerçekleşen hain terör saldırısında şehit düşen polis Fethi Sekin’in komşuları yasta. 7’den 77’ye tüm mahallenin sevip saydığı şehit Sekin’i anlatan komşuları, Bornova ilçesindeki "Çelik Sitesi" olan sitelerinin ismini "Şehit Fethi Sekin Sitesi" olarak değiştireceklerini belirtti. Şehit polis Sekin’in komşularından Selami Oğuz, "Yıllardır komşuyuz. Çok iyi bir insandı. Komşularını, çocukları seven bir insandı. Hatta sokaktaki bakıma muhtaç hayvanlara süt verirdi. Çok anılarımız oldu. Dürüst bir insandı. Dün koltuk değnekleriyle biri geldi. Şehidimizin evini sordu. ‘İnşaat işçisiyim. İnşaattan düştüm. Bana yardımcı olmuştu. Ona hakkımı helal etmek için geldim’ dedi. Öyle fedakar bir insandı. Zaten öyle bir insan olmasa bu kahramanlığı nasıl yapabilir" derken, Didem Özoğluöz ise, "Biz onunla gurur duyduk. Allah ondan razı olsun. Hepimizin hayatını kurtardı. Kızları kızlarım, oğlu oğlumdur. Bir sürü anısı var. Arabamı çarptığımda koşa koşa terlikleriyle yanıma gelmişti. Çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

"Çok dikkatli ve detaycıydı"
Şehit Sekin’in Osman Şahin isimli komşusu, "Olanlardan çok üzgünüz. 8 yıldır komşuyduk. O bizim evladımızdı. O çok büyük bir iz bıraktı. Bu sitede ses yok. Herkes yasta. O benim öz oğlum gibiydi. Öbür tarafta da, bu tarafta da oğlum. Acı duyuyoruz. Bu mahalle için o bir kayıp. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.
Ali Haydar Ekinci isimli komşusu da, "Çok düzgün bir insandı. Görev bilinci yüksekti. Çok dikkatliydi. Detaycı bir insandı. O dikkati sayesinde birçok canı kurtardı. Benim de hayatımı kurtardı. Olaydan kısa bir süre önce ben de saldırının olduğu kavşaktan geçtim. Çok üzgünüz" dedi.
Sitede oturan çocuklar da, "Fethi amca çok iyi birisiydi. Hep elinde poşetlerle gelirdi. Çocukları iyi bir eğitim görsün diye uğraşırdı" diyerek kahraman polis için gözyaşı döktü.

"Adını yaşatacağız"
Site sakinlerinden Erşan Karakaya, "Fethi ağabeyimiz çok sevdiğimiz bir insandı. Yapabileceği en büyük yiğitliği yaptı ve şehitlik mertebesine erişti. Çocukları bize emanet. Onun evlatları bizim evlatlarımız. Apartmanımızda karar aldık. Sitemizin adını ’Şehit Fethi Sekin’ olarak değiştireceğiz. Bu, onun bizim için yaptıklarının yanında belki hiçbir şey ama biz onun adını bu şekilde yaşatacağız. O bu vatan için canını siper etti. Bizim tek dileğimiz başka çocuklar babasız kalmasın. Askerimiz, polisimiz şehit artık olmasın istiyoruz" diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
5
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    9°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç