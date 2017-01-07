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07 Ocak 2017 15:50

Şehit Sekin’in köpeği olay yerinden ayrılmadı, herkes duygulandı

Şehit Sekin’in köpeği olay yerinden ayrılmadı, herkes duygulandı

07 Ocak 2017 15:50

İzmir Adliyesinde meydana gelen terör saldırısında canını hiçe sayarak son kurşununa kadar çatışan kahraman polis trafik polisi Fethi Sekin’in beslediği köpeği, kahraman polisin şehit olduğu alandan biran olsun bile ayrılmadı.
İzmir’de, adliye binasında meydana gelen terör saldırısında trafik polisi Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can, toprağa verildi. Olayın ardından, herkesi duygulandıran bir ayrıntı ortaya çıktı. Uzun yıllar adliyede görev yapan kahraman polis Sekin’in beslediği ve yanından ayırmadığı köpeği, saldırıdan sonra olay yerinden hiç ayrılmadı. Zaman zaman polis kulübesinin orada bekleyen ve polisin şehit olduğu alanda dolanan köpek, görenleri duygulandırdı.
Öte yandan, şehidin arkadaşı Öztürk Uçar, köpekle ilgili şu ayrıntıyı paylaştı:
"Köpek çatışma anında onun peşinden koştu. Zaten Fethi ağabey ne zaman biriyle tartışsa veya sesini yükseltse hemen desteğe gelirdi."



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