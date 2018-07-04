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04 Temmuz 2018 12:54

Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri yenileniyor

Bayraklı Belediyesi’nin kuruluşuyla birlikte yaptığı ilk spor yatırımı olma özelliğini taşıyan Şehit Ümit Boz Spor Tesislerinde, saha yenileme çalışmaları devam ediyor.

Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri yenileniyor

04 Temmuz 2018 12:54


Bayraklı’da adını Şehit Ümit Boz’dan alan İzmir’in en güzel manzarasına sahip spor tesisinde bir dizi yenileme çalışmalarına başlandı. Tüm sezon boyunca amatör ve süper amatör küme maçlarının yanı sıra spor kulüplerinin antrenman sahası olarak kullandığı tesiste yenileme için öncelik zemine verildi. Sahada yan hakemlerin de kullandığı taç çizgileri tamamen söküldü. Kalelerin önleri de zeminden başlayarak büyük değişime gidiliyor. Zeminin yenilenmesinin ardından tüm sahada tarama işlemi yapılarak kaliteli bir zemine dönüştürülecek.


Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, spor yatırımlarına devam edeceklerini ifade ederek, "Şehit Ümit Boz Spor Tesisinde bir dizi yenileme çalışmalarına başladık. Yaptığımız ilk yatırım sayesinde zeminde kullanılan halı halen kalitesini koruyor. Çok yoğun olarak kullanılan bir tesis. Haliyle yıllar içerisinde eskiyor. Yıpranan yerler değiştirildikten sonra tekrar altyapı ve amatör spor kulüplerinin kullanıma tahsis edilecek. Bugüne kadar olduğu gibi spor ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.




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