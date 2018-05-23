Şehit ve gazilere “minnet gecesi”

Minnet ve şükran duygularının doruğa çıktığı geceye İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her Ramazan ayında olduğu gibi yine toplumun farklı kesimlerini iftar sofralarında buluşturuyor. Geçtiğimiz hafta 30 ilçedeki muhtarları iki güne yayılan davette bir araya getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu kez de şehit ailelerini ve gazileri ağırladı. 3 bin 300 davetlinin katıldığı iftarda davetli ailelere İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

İslam aleminin en mübarek ayı Ramazan’da şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten onur duyduğunu dile getiren Başkan Aziz Kocaoğlu, “Bugün ülkemizin bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü koruyabiliyorsak, bugün özgürsek eğer, bunu en başta şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Hepsine minnet ve şükran duygularımı sunuyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Ramazan Bayramı’nın da ülkemizin birliğine, beraberliğine, küskünlüklerin bitirilmesine katkıda bulunmasını, cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalmasını diliyorum” diye konuştu.

Geceye katılan şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri Başkan Aziz Kocaoğlu’na davet nedeniyle teşekkürlerini sunarken, Muharip Gaziler Derneği Selçuk Şubesi ise Atatürk portresi hediye etti.