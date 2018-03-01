Şehitler için koştular

700’ü aşkın sporcunun katıldığı koşu sonunda, dereceye girenlere ödülleri verildi.

İzmir’de Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Yaşar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Sanayi Odası’nın desteği ile ikincisi organize edilen “Kahraman Şehitlerimiz Adına Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu” tamamlandı. 10 kilometrelik parkurda gerçekleşen koşuda, dereceye girenlere törenle ödülleri verildi.

10 kilometre koşuldu

Koşuda bu yıl tekerlekli sandalye sporcuları da mücadele ederken, Ege Üniversitesi 20 Mayıs Spor Tesisi önünden başlayan yarışma, Ege Üniversitesi Kampüsü içerisinde iki tur koşularak başlangıç noktasında son buldu. Yarışma, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği yarışma kurallarına göre yapıldı. Koşu; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, üniversitelere kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler, kulüplü ve ferdi lisanslı sporculara açık şekilde yapıldı. Sporcular, dereceye girebilmek için 1 saat 30 dakika ter döktü.

“Tüm şehitler adına”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bu yarışı geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, “Buradaki duygular çok farklı. Bu bir spor, birleştirici bir yönü var ama en önemlisi tüm şehitlerimiz adına Fethi Sekin’i sembolik anlamda anıyoruz. Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin varlığını korumak adına kahramanca mücadele edip şehit olanların nasıl duygular içinde olduğunu bir kez daha hissettik" dedi. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise Fethi Sekin’in sadece İzmir için değil Türkiye Cumhuriyeti için gözünü kırpmadan şehit olmuş bir kahraman olduğunu söyledi.

Organizasyonda kategoriler halinde dereceye girenler şöyle:

- Kadınlar

Genel klasman: 1. Rahime Tekin, 2. Halime Karakoyun, 3. Tülin Okyay

30-39 yaş: 1. Sibel Bircan Kurağı, 2. Esengül Tarsal, 3. Dora Kaya

40-49 yaş: 1. Zehra Hızal, 2. Sibel Kortelli, 3. Nigar Rodoplu

50-59 yaş: 1. Raziye Arabacı, 2. Gönül Karadağ, 3. Nesrin Oygüç

+60 yaş: 1. Fatma Musal, 2. Aysel Yıldız, 3. Servet Baş

- Erkekler

Genel klasman: 1. Bekirhan Kabadayı, 2. Levent Ateş, 3. Selman Deniz

30-39 yaş: 1. Kudret Arabacı, 2. Ayhan Çalışkan, 3. Fatih Buzgan

40-49 yaş: 1. Ahmet Bayram, 2. Gökmen Aras, 3. Ümit Ergün

50-59 yaş: 1. İsmail Adıgüzel, 2. Hüseyin Durmaz, 3. Kemal Kol

+60 yaş: 1. İbrahim Yiğit, 2. Hüseyin Polat, 3. Hasan Kıran