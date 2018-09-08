Şehitlerin adı parkta yaşayacak

Parkın açılışını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Her ülkenin ordusu vardır. Her ülkenin ordusu kıymetlidir. Ama Türk ordusu hiçbir milletle kıyaslanmayacak kadar halkımızın gönlünde, beyninde farklı bir yer tutmakta. Bizim bu coğrafyada güçlü orduya ihtiyacımız var” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli’de 7 bin metrekarelik alana yapılan parkı hizmete açtı. Çiğli Hava Şehitleri adı verilen parkın Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanlığından havalandıktan bir süre sonra Menemen ilçesi Tuzçullu Mahallesi’nde boş bir araziye düşen eğitim uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan’ın anısını yaşatacağı açıklandı. Parkın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yanı sıra Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal’ın babası İsa Bal ve eşi Cevriye Bal, şehit Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan’ın babası Ahmet Gökdoğan ve ailesi katıldı.

"Türk ordusu kıymetlidir"

Hava Şehitleri Parkı’nın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Bizi var eden ve bugüne kadar binlerce yıldır ülkenin bağımsız yaşamasını sağlayan, ülkesi için gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan bu milletin evlatlarına hepimiz millet ve şükran duygularımızı her alanda belirtmek zorundayız. Her ülkenin ordusu vardır. Her ülkenin ordusu kıymetlidir. Ama Türk ordusu hiçbir milletle kıyaslanmayacak kadar halkımızın gönlünde, beyninde farklı bir yer tutmakta. Bu tarihten beri böyledir ve tarih boyunca da böyle kalacaktır” diye konuştu.

Halkın ülkesine, milletine, devletine bağlı olduğunun altını çizen Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ama aynı zamanda dünyanın en problemli coğrafyasındayız. Kafkaslar tarih boyunca hep çıban başı olmuştur. Balkanlar da öyle. Kurtuluş Savaşı’nda Orta Doğu’da neler çekildiğini tarih yazıyor. Böyle bir coğrafyada bağımsız olarak kalabilmek yaşamını sürdürmek, ekonomik kalkınmayı sürdürmek kolay değil ama başarmak zorundayız. Ulu önderimiz Atatürk bütün cephelerde savaşmış. İnsanları ve halkları tanımış, denemiş, sınamış ve cumhuriyeti ilan ettikten sonra bir dış politika belirlemiştir. Sloganı, simgesi ‘yurtta barış, dünyada barıştır’. Bunun bana göre açılımı şudur; ’Ben Kurtuluş Savaşı’nı verdim. Ülkeyi kurdum, ne bundan sonra kimsenin işinde, gücünde, toprağında gözüm var. Ne de kimseyi ülkemin topraklarına işime gücüme karıştırırım.’ Böyle geldik böyle de devam edeceğiz. Bizim bu coğrafyada güçlü orduya ihtiyacımız var. Bunun altını önemle çizmek istiyorum. Şehitlerimize vefa borcumuzu şehit oldukları ilçede park ve anıtla bir nebze de olsa ödemek istedik. Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak minnet ve şükran duyuyoruz her zaman şehit ailelerimizin emrinizdeyiz.”

"Bu vefalı ve ince düşünce, şehit ateşinin tüm vatana düştüğünün bir göstergesidir"

Resul Ekrem Gökdoğan’ın kardeşi Cahit Gökdoğan ise, “Her metrekaresi şehit kanıyla ıslanmış olan bu topraklarda inşa edilen bir yapıya şehitlerimizin adının verilmesi şahsım ve ailem adına gurur verici olduğu gibi çok da manidar. ’Ateş düştüğü yeri yakar’ derler. Bugün burada bulunmamıza sebep olan bu vefalı ve ince düşünce, şehit ateşinin tüm vatana düştüğünün bir göstergesidir. İşte bu ateşin ve vefanın tablolaşmış düsturu bu parkta emeği geçen bahçıvana, mühendisine kadar herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Şehitlerimizi unutmayacağız”

Abisi hayattayken onu ziyarete geldiğinde beraber geçtikleri bu yolda şimdi onun anısına yapılan bu parka gelmenin kendisine burukluğun yanında gururu da yaşattığını belirten Cahit Gökdoğan, “Abim gönlündeki vatan sevgisiyle devleti ve milleti için hep çalıştı. Hiçbir zaman şehitlerimizi unutmayacağız” diyerek, Mehmet Akif Ersoy’un "Mor Bulutlar" şiirini okudu.

Pilot Yüzbaşı Yunus Bal’ın babası İsa Bal da, böylesine güzel bir yerin şehitlerin adıyla yaşatılacak olmasının gururunu yaşadığını belirterek, “Çok güzel bir yer oldu. Bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin” diye konuştu.

"Sonsuza kadar bu toprakları yaşatmak boynumuzun borcu"

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, “Tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Şehitlerimizin adı her zaman yaşayacak” derken, Eğitim uçuşu sırasında şehit olan anısını yaşatmak üzere burada toplanıldığını ifade eden Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, “Bu parkı böyle güzel düşünceyle ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’na teşekkür ediyorum. Malazgirt’ten Mustafa Kemal Atatürk’e kadar, Mustafa Kemal Atatürk’ten bugüne kadar kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Şehit Anıtı’nı şehit aileleri ve yakınlarıyla birlikte açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin şehit pilotlar anısına yaptığı 7 bin metre üzerinde yer alan parkta, 400 metrekare serinleme havuzu ve güneşlenme alanı, 120 metrekare kondisyon alanı, 240 metre koşu pisti, basketbol sahası 100 adet ağaç, 2 bin 302 adet çalı, bin 700 metrekare çim zemin yer alıyor.