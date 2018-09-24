Şehre Dönüş Festivali'nde muhteşem final

Zengin programıyla binlerce İzmirliye eğlenceli anlar yaşatan MaviBahçe Şehre Dönüş Festivali'nin kapanışı sevilen grup Yüksek Sadakat konseriyle gerçekleşti. Grup üyeleri, sevilen şarkılarını konser alanını dolduran İzmirliler ile hep bir ağızdan söyledi.

Farklı aktivite ve organizasyonların yer aldığı MaviBahçe Şehre Dönüş Festivali, muhteşem bir final ile sona erdi. 15 Eylül'de başlayan aktiviteler kente dönen İzmirlilere neşeli ve eğlenceli anlar yaşattı. Çocuklara Survivor ruhunu yaşatan Macera Parkuru, futbolseverleri buluşturan Fifa 2018, yetenekli genç şarkıcı ve grupları ağırlayan Açık Sahne, Ödüllü Satranç Turnuvası gibi birbirinden eğlenceli organizasyonlara ev sahipliği yapan festivalin kapanışı 23 Eylül akşamı düzenlenen Yüksek Sadakat konseri ile gerçekleşti.

Eğlenceli dolu saatler

Haydi Gel İçelim, Döneceksin Diye Söz Ver, Aşk Durdukça, Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer, Kadınım, Pervane gibi şarkıları Türk müziğine kazandıran grup üyeleri, muhteşem bir final gecesine imza attı. MaviBahçe konser alanının tamamını dolduran müzikseverler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenceli dolu saatler yaşadı. Yüksek Sadakat üyeleri, coşku dolu bir kalabalıkla birlikte olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.