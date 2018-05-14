Şehrin kalbinde betonlar arasında 94 yıllık oksijen deposu

1924 Yılında Atatürk’ün talimatları ile kurulan Karşıyaka Orman Fidanlığı neredeyse Cumhuriyetle yaşıt devasa bir oksijen deposu. Fidanlık içinde 300 den fazla bitki türü bulunduğunu belirten İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan, Karşıyaka Orman Fidanlığının 1924 yılından bu yana ağaçlandırma sahalarının yanı sıra kamu ve özel sektörün park bahçe tanziminde kullanılabilecek her türde boylu, formlu fidan taleplerini istenilen miktarlarda karşıladığını söyledi. Fidanlığın her gün özellikle anaokulu ve ilkokul çağındaki öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan yüzlerce ziyaretçisi olduğunu belirten Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan, çocukların ormanların tohumdan fidana, fidandan ağaca olan öyküsünü dokunarak görerek burada öğrendiklerini, orman sevgisi ve bilincinin aşılanmasına büyük faydası olduğunu söyledi. Kapılarının hafta içi mesai saatlerinde ve cumartesi günleri de öğleye kadar ağaca ve ormana sevdalı olan, bitki ve ağaç türleri konusunda merakı olan, öğrenmek isteyen 7’den 77 ye tüm vatandaşlara açık olduğunu belirten İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan, burada ücretsiz olarak orman mühendisleri tarafından bitki ve ağaç türleri hakkında eğitimler verildiğini, cd , afiş , broşürler dağıtıldığını da sözlerine ekledi.

94 Yıldır beton bloklar arasında devletin himayesinde vatandaşlara hizmet veren Karşıyaka Orman Fidanlığı, içinde çeşitli boy ve yaşta ibreli-yapraklı ağaç, çalı, yer örtücü ve iç mekân bitkilerinden oluşan 300 tür bulunmakta bunlardan bazıları şöyle: İğne yapraklılardan; limoni servi, leylandiler, himalaya sediri, fıstık çamı, kara servi, mavi servi, mavi ladin, ardıç. Yapraklı ağaçlardan; mimoza, y.karabiber, gravilla, fenix, palmiye, bodur ve çin palmiyesi, çınar, demir ağacı, iğde, akçaağaç, tespih ağacı, kıbrıs akasyası, yalancı akasya, manolya, süs çalılarından; gül, abelya, kartopu, vangelya, dağ muşmulası, berberis, pitosporum. leylak, zakkum, boddur akasya, ada mercanı kokulu, gül, japon gülü, yer örtücülerden; ajuka, gazanya, sedum, serastiyum, buz çiçeği,yabani menekşe sarmaşıklardan; acem borusu, bodur acem borusu, beyaz yasemin, hanımeli, sarmaşık güller, orman sarmaşıkları, iç mekan bitkilerinde arokarya, benjamin ve şeflore en çok talep gören fidanlar türleri.