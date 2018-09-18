Şeker hastalığı körlüğe davetiye çıkarıyor

Dr. Bilgehan Sezgin Asena, diyabetin göz hastalıklarını tetiklediğini söyledi.

Şeker hastalarında sıklıkla görülen ve gözü olumsuz yönde etkileyerek görme bozukluğuna sebep olan diyabetik retinopatinin, tüm dünyada görme kaybının en büyük nedenlerinden biri olduğuna dikkat çeken Dr. Bilgehan Sezgin Asena, halk arasında “şeker körü” olarak da bilinen hastalığın, tedavi edilmediği durumlarda körlüğe davetiye çıkardığını açıkladı.

Şekerli gıda tüketiminin kan şekerinin yükselmesine sebep olduğunu ifade eden Asena, “Kan şekerinin düzensiz seyretmesi, ani kan şekeri yükselmesi veya düşmesi, retinanın bozulmasına ve retinopati hastalığının ilerlemesine neden oluyor” dedi.

Retinopati görülme sıklığının yaşla doğru orantılı olarak arttığına dikkat çeken Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, şeker hastalarını dikkatli beslenmeleri konusunda uyardı.

Özellikle misafirliklerde gıda tüketiminin arttığının altını çizen Asena, “Örf ve adetlerimiz gereği misafirliğe gidilen evde ikram edilen bir şeyi reddetmek ayıp karşılanabiliyor. Vatandaşlarımız da bunu bildiğinden beslenmesine dikkat edemiyor ve ölçüyü kaçırabiliyor. Böyle durumlarda, ev sahibinin bu konuda anlayışlı olması, şeker hastasının da bilinçli davranması gerekiyor” diye konuştu.

Diyabetik retinopatide hastaların çoğunlukla görme bozukluğu şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirten Asena, düzenli olarak kontrollerin yapılması durumunda, diyabetik retinopatinin kontrol altına alınarak seyrinin yavaşlatılabileceğini söyledi.

“İleri yaşlarda sık görülüyor”

Gözün arka kısmında kanamaya ve göz merkezinde oluşan ödeme bağlı olarak ilerleyen diyabetik retinopatinin, ileri yaşlarda sık görüldüğünü kaydeden Asena, hastalığın gençlerde de ortaya çıkabildiğini belirtti.

Özel tedavi yöntemleriyle, hastalığın kontrol altına alınabileceğini kaydeden Bilgehan Sezgin Asena, “Öncelikle hastalarımıza 6 ayda bir düzenli olarak kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz. Bu sayede hastalığı takip ederek, kontrol altına alabiliyoruz. Hastalığın ilerlediği durumlarda ise kanamalar için gerektiğinde lazer tedavisi ve ödem için de göz enjeksiyonları tedavilerini uyguluyoruz” dedi.

Tedavisi zamanında yapılan şeker hastalarında körlük riskinin yok denecek kadar azaldığına işaret eden Asena, hastalığın tedavi edilmediği durumlarda görme kaybının kaçınılmaz olacağını sözlerine ekledi.