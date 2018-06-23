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23 Haziran 2018 13:12

Sel felaketinin yaşandığı İzmir’de yaralar sarılıyor

İzmir’in Menemen ilçesinde dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış ve ardından oluşan sel Çukurköy Mahallesi’nde hasara yol açarken, yaralar sarılmaya başlandı.

Sel felaketinin yaşandığı İzmir’de yaralar sarılıyor

23 Haziran 2018 13:12


Menemen’de etkili olan şiddetli yağış ve ardından oluşan sel maddi zarara neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede yaşanan afetin ardından harekete geçerek mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.


Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU, itfaiye ve fen işleri ekipleri bölgede ihtiyaç duyan vatandaşlara yardım etmek ve yaraları sarmak için hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Ekipler 5 evden su tahliyesi yaptı, yollar ve sel sularıyla taşınan taş ve toprak yığınlarının temizlik çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediyesi bölgedeki halka pide, yemek ve damacana su dağıtımı da gerçekleştirdi.


Yapılan ilk incelemelerin ardından 4 binada ağır, 7 binada ise hafif hasarın bulunduğu, 21 aracın ise selden zarar gördüğü tespit edildi. Bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü selde az sayıda küçükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çukurköy halkının yaralarının en hızlı bir şekilde sarılması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve gereken her şeyin en kısa sürede yapılacağını kaydetti.




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