Olaya karışan arkadaşlarının masasına selam verdiği için 11 ay tutuklu kalan Durmaz, avukatı Gökhan Oğuz aracılığıyla haksız tutuklama için açtığı maddi ve manevi tazminatı kazandı.

Davaya konu olan olay, 22 Ağustos 2012’de Balçova Bahçelerarası Mahallesi 1440/4 Sokak üzerindeki türkü barda meydana geldi. Olay tarihinden yaklaşık bir hafta önce türkü barda eğlenen kişiler, iddiaya göre burada yanlarında bulunan kız arkadaşlarına baktıkları gerekçesiyle başka bir masadaki müşterilerle tartıştı. Tartışmaya müdahale eden garsonlar, üç kişiyi yaşanan ikinci tartışmanın ardından türkü bardan uzaklaştırdı. Bu olaydan yaklaşık bir hafta sonra aynı bara gelen dört kişi, bu kez tabancayla hem iş yerinin içerisinde hem de dışarıda rastgele ateş etti. Bu sırada, olayla ilgili olmayan ve kurşunlardan kaçmaya çalışan baterist Talip Regaip Vatansever, başına isabet eden kurşunla can verdi. Olayda bir kişi de yaralandı. Polis, olaya karışan şüpheliler Cem Ç., Ersin E., Erdal K. ve Savaş Durmaz’ı yakaladı. Emniyet sorgulamasının ardından 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayı soruşturan savcı, 4 şüpheliye de müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlarken, dava 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

4 sanıktan biri ceza aldı

Davanın ilk duruşmasında 9 ay tutuklu kalan sanıklardan Savaş Durmaz tahliye oldu. İlerleyen duruşmalarda ise önce Cem Ç. ardından ise Ersin E. tahliye olurken, sanık Erdal K. tutuklu yargılanmaya devam etti. Mahkeme heyeti sanık Erdal K.’nın Talip Regaip Vatansever’i olası kast ile öldürmekten 25 yıl hapis cezası verirken, müebbet ile yargılanan diğer sanıklar Savaş Durmaz, Cem Ç. ve Ersin E. beraat etti. Yargıtay’a giden karar onandı.

Selam verdi, 9 ay tutuklu kaldı

Müvekkili Savaş Durmaz’ı ilk duruşmada tahliye ettiren ardından mahkeme sürecinde müvekkilinin suçsuzluğunu kanıtlayan avukat Gökhan Oğuz, Durmaz’ın haksız yere 9 ay cezaevinde tutuklu kalması nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açtı. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucu Savaş Durmaz, 6 bin 800 lirası maddi, 15 bin lirası manevi olmak üzere toplamda 21 bin 800 lira haksız yere cezaevinde tutuklu bulunduğu için tazminat kazandı. Savaş Durmaz’ın avukatı Gökhan Oğuz, “Müvekkilim polis, savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde belirttiği gibi arkadaşlarının daveti üzerine bara gitti ve selam verip masaya oturmasının ardından olay meydana geldi. Selam verdi, 9 ay haksız yere tutuklu kaldı. Daha sonra açtığımız maddi ve manevi tazminat davamızı kazandık. Adalet geç de olsa yerini buldu” dedi.