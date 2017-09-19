Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 09:28

Selam verdi, 9 ay tutuklu kaldı

İzmir Balçova’da, daha önce tartıştıkları garsonların çalıştığı türkü bara gidip rastgele tabancalarıyla ateş ederek, olayla ilgisi bulunmayan baterist Talip Regaip Vatansever’in ölümüne neden oldukları iddiasıyla müebbet istemiyle yargılanan sanıklardan biri ceza alırken, 2 kişi ile birlikte Savaş Durmaz beraat etti.

Selam verdi, 9 ay tutuklu kaldı

19 Eylül 2017 09:28

Olaya karışan arkadaşlarının masasına selam verdiği için 11 ay tutuklu kalan Durmaz, avukatı Gökhan Oğuz aracılığıyla haksız tutuklama için açtığı maddi ve manevi tazminatı kazandı.


Davaya konu olan olay, 22 Ağustos 2012’de Balçova Bahçelerarası Mahallesi 1440/4 Sokak üzerindeki türkü barda meydana geldi. Olay tarihinden yaklaşık bir hafta önce türkü barda eğlenen kişiler, iddiaya göre burada yanlarında bulunan kız arkadaşlarına baktıkları gerekçesiyle başka bir masadaki müşterilerle tartıştı. Tartışmaya müdahale eden garsonlar, üç kişiyi yaşanan ikinci tartışmanın ardından türkü bardan uzaklaştırdı. Bu olaydan yaklaşık bir hafta sonra aynı bara gelen dört kişi, bu kez tabancayla hem iş yerinin içerisinde hem de dışarıda rastgele ateş etti. Bu sırada, olayla ilgili olmayan ve kurşunlardan kaçmaya çalışan baterist Talip Regaip Vatansever, başına isabet eden kurşunla can verdi. Olayda bir kişi de yaralandı. Polis, olaya karışan şüpheliler Cem Ç., Ersin E., Erdal K. ve Savaş Durmaz’ı yakaladı. Emniyet sorgulamasının ardından 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayı soruşturan savcı, 4 şüpheliye de müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlarken, dava 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.



4 sanıktan biri ceza aldı


Davanın ilk duruşmasında 9 ay tutuklu kalan sanıklardan Savaş Durmaz tahliye oldu. İlerleyen duruşmalarda ise önce Cem Ç. ardından ise Ersin E. tahliye olurken, sanık Erdal K. tutuklu yargılanmaya devam etti. Mahkeme heyeti sanık Erdal K.’nın Talip Regaip Vatansever’i olası kast ile öldürmekten 25 yıl hapis cezası verirken, müebbet ile yargılanan diğer sanıklar Savaş Durmaz, Cem Ç. ve Ersin E. beraat etti. Yargıtay’a giden karar onandı.



Selam verdi, 9 ay tutuklu kaldı


Müvekkili Savaş Durmaz’ı ilk duruşmada tahliye ettiren ardından mahkeme sürecinde müvekkilinin suçsuzluğunu kanıtlayan avukat Gökhan Oğuz, Durmaz’ın haksız yere 9 ay cezaevinde tutuklu kalması nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açtı. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucu Savaş Durmaz, 6 bin 800 lirası maddi, 15 bin lirası manevi olmak üzere toplamda 21 bin 800 lira haksız yere cezaevinde tutuklu bulunduğu için tazminat kazandı. Savaş Durmaz’ın avukatı Gökhan Oğuz, “Müvekkilim polis, savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde belirttiği gibi arkadaşlarının daveti üzerine bara gitti ve selam verip masaya oturmasının ardından olay meydana geldi. Selam verdi, 9 ay haksız yere tutuklu kaldı. Daha sonra açtığımız maddi ve manevi tazminat davamızı kazandık. Adalet geç de olsa yerini buldu” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç