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11 Ocak 2017 11:58

Selçuk deve güreşlerine hazır

Selçuk deve güreşlerine hazır

11 Ocak 2017 11:58

Deve Güreşlerinin Kırkpınar’ı olarak bilinen Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali’ne sayılı günler kala önemli bir karar alındı. Selçuk Belediyesi’nin katkılarıyla Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği’nin düzenlediği 35. Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali’nin yapılacağı 15 Ocak ve deve kortejin yapılacağı 14 Ocak günü güreş ve ilgili etkinlikler çerçevesinde hiçbir şekilde davul zurna çalınmayacak.

Kıyasıya güreşlerin adresi Pamucak Arena
Deve güreşlerinin Kırkpınar’ı olan, güreş severler için ayrı bir yeri olan Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali’ne sayılı günler kala hazırlıklar tamamlandı. Her yıl Ocak ayının 3. Pazar günü yapılan Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali’nin bun yıl da renkli görüntülere sahip olması bekleniyor. Türkiye’nin en çok katılım gören ve güreş severlere büyük bir heyecan yaşatan Selçuk Efes Deve Güreşi festivalinde 104 deve güreşecek. Cazgır Halil Coşkun önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda yine birbirinden güzel manileriyle güreşlere coşku katacak.

Bu yıl davul zurna olmayacak
14 Ocak Cumartesi günü program akışı nedeniyle “develerle kortej yürüyüşü” ve yine aynı gün İstasyon Meydanında gerçekleştirilecek olan “6. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması”nda davul zurna çalınmaması kararı alındığı bildirildi. Karar 15 Ocak Pazar günü Pamucak Arena’da yapılacak güreşlerde de uygulanacak.
Geçen yıl olduğu gibi 2017 yılındaki güreşlerin de organizasyonundan sorumlu olan Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Geleneksel Deve Güreşleri Derneği ile Selçuk Belediyesi’nin ortak kararı olduğunu söyleyen Dernek Başkanı Mustafa Yavuz “ Son günlerde yaşadığımız olaylar nedeniyle şehitlerimiz ile gazilerimize duyduğumuz saygıdan dolayı böyle bir karar aldık. Belediye Başkanımızda hafta sonu yapılacak etkinliklerde birlik ve beraberliğin öneminin vurgulanmasını isteyerek geleneğimizi sürdürmemizin önemli olduğunu ancak bu yol eğlencenin ön plana çıkarılmamasını istedi. Aynı görüşü paylaşan dernek yönetimimizde böyle bir kararı uygulamaya koydu. Hafta sonu hem Cumartesi günü İstasyon Meydanı’nda hem de Pamucak Arena’da yine birlikte olacağız. Bu defa eskisinden çok daha güçlü bir şekilde, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi hep birlikte haykıracağız” diye konuştu.



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