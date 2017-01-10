Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 17:19

Selçuk Galatasaraylılar Derneğinden anlamlı ziyaret

Selçuk Galatasaraylılar Derneğinden anlamlı ziyaret

10 Ocak 2017 17:19

Selçuk Galatasaraylılar Derneğinin yönetim kurulu üyeleri, Selçuk Jandarma Karakolu ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Selçuk Galatasaraylılar Derneğinin yönetim kurulu üyeleri, Selçuk Jandarma Karakolu ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret yaptı. Terör olaylarının ardından başsağlığı dileyen yönetim kurulu üyeleri, ziyaretlerinde karanfil dağıtarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Dernek Başkanı Salih Soylu, ziyaretlerle ilgili, "Bizler Selçuklu Galatasaraylılar ve Türk ulusu olarak, ülkemizin dirliğini ve birliğini bozmak isteyenlere her zaman karşı geleceğiz. Askerimize, polisimize ve halkımıza zarar vermelerine fırsat vermeyeceğiz" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç