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22 Mayıs 2018 13:47

Selçuk Şahin: "Göztepe, Türkiye’de çok önemli bir kulüp"

Göztepe Kaptanı Selçuk Şahin, güzel bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, Göztepe’nin Türkiye’de çok önemli bir kulüp olduğunu ve bu sezon bunu herkese gösterdiklerini söyledi.

Selçuk Şahin:

22 Mayıs 2018 13:47


Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe’nin takım kaptanı Selçuk Şahin, Süper Lig’e çıktıkları ilk sezonu çok güzel tamamladıklarını söyledi. Bazı kesimlerin “Acaba ligde kalabilir mi?” diye düşünürken UEFA Avrupa Ligi’ni zorlayan bir takım haline geldiklerini anlatan tecrübeli oyuncu, “Bunda yönetimin ve hocalarımızın oluşturduğu transfer politikası ve doğru yapılanma önemli bir etken oldu. Göztepe, Türkiye’de çok önemli bir kulüp ve bu sene herkese bunu gösterdi. Çok önemli bir taraftar grubumuz var. Kendi sahamızda veya deplasmanda fark etmedi, her zaman bize destek oldular. Yenilsek de yensek de bize her zaman müthiş bir destek verdiler. Biz de umarım bu formanın hakkını vermişizdir” dedi.


Geride bıraktığımız sezonda kendileri adına çok güzel ve önemli işler yaptıklarını kaydeden Selçuk Şahin, “Umarım bu kalitede oynamaya devam ederiz ve yeni stadımız da açılınca çok büyük hedefler peşinde koşan bir Göztepe oluruz. Çok güzel bir sezon geçirdik. Umarım bu formanın hakkını verebilmişizdir” diye konuştu.



Göztepe’ye UEFA Lisansı


Öte yandan, gerekli kriterleri yerine getiren Göztepe, 2018-2019 sezonu için tarihinde ilk defa UEFA Lisansı almaya hak kazandı. UEFA Lisansına başvuran 20 kulüp arasında yer alan sarı-kırmızılı kulüp, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenen UEFA Lisansı almaya hak kazanan 12 kulüpten biri oldu.




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